Aplicativo CNH do Brasil atinge 7,4 milhões de usuários em apenas dois dias

247 - O lançamento do aplicativo CNH do Brasil alterou de forma significativa a dinâmica para quem pretende obter a Carteira Nacional de Habilitação. Em apenas dois dias de funcionamento, a plataforma digital do Ministério dos Transportes já contabiliza 7,4 milhões de usuários em todo o país, com acessos registrados em todos os estados e no Distrito Federal, indicando forte demanda por um sistema mais simples e acessível. São Paulo lidera o número de acessos, seguido por Minas Gerais, Rio de Janeiro e Bahia. Além do volume expressivo de usuários cadastrados, mais de 270 mil pessoas já iniciaram o curso teórico gratuito oferecido diretamente pelo aplicativo oficial do governo federal.

Adesão nacional em ritmo acelerado

A nova plataforma permite que o candidato dê início ao processo de habilitação de forma totalmente digital. Pelo celular, é possível realizar o cadastro, abrir o requerimento, acompanhar as etapas e acessar as aulas teóricas sem custos adicionais, permanecendo presencial apenas a realização dos exames obrigatórios.

Curso teórico gratuito atrai milhares de candidatos

O curso teórico gratuito, oferecido pelo Ministério dos Transportes, tornou-se um dos principais atrativos do programa. As aulas podem ser assistidas diretamente no aplicativo, permitindo maior flexibilidade de horários e acompanhamento contínuo do desempenho do candidato.

Digitalização reduz custos e burocracia

O programa CNH do Brasil foi estruturado com o objetivo de democratizar o acesso à habilitação, especialmente entre pessoas impactadas pelo alto custo do modelo tradicional. Com a modernização, o governo estima que o valor total para obtenção da CNH possa ser reduzido em até 80%, em estados onde o custo chega a cerca de R$ 5 mil.

Entre as mudanças estão a simplificação de etapas, a ampliação das formas de preparação, a redução em cerca de 40% nos valores dos exames médico e psicotécnico, além da autorização para uso da CNH exclusivamente em formato digital.

Inclusão e acesso à habilitação no Brasil

O interesse pelo novo modelo reflete um cenário de exclusão histórica. De acordo com a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), cerca de 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação, enquanto outros 30 milhões têm idade para obter o documento, mas não iniciam o processo, principalmente devido aos custos e à burocracia.

Para o ministro dos Transportes, Renan Filho, os números confirmam que o sistema anterior era inacessível para grande parte da população. Segundo ele, “o programa vem atender às necessidades daqueles que mais precisam. Ter a carteira de habilitação é cidadania, autonomia e também a chance de ter melhores condições de vida”.