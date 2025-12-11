TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Nordeste

      Renan Calheiros e Arthur Lira lideram disputa pelo Senado em Alagoas, diz Paraná Pesquisas

      Levantamento mostra que os dois políticos aparecem à frente em todos os cenários

      Renan Calheiros e Arthur Lira (Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado | Geraldo Magela/Agência Senado)

      247 - Os primeiros movimentos da corrida ao Senado em Alagoas indicam um cenário competitivo e com nomes de peso na dianteira. O senador Renan Calheiros (MDB) e o deputado Arthur Lira (PP) aparecem como favoritos para as duas vagas que estarão em disputa em 2026, segundo aponta o instituto Paraná Pesquisas.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      O estudo mostra que Renan e Lira ocupam as primeiras posições em todos os cenários testados, embora rivais políticos comecem a se aproximar e tornem a disputa mais acirrada.

      Além dos dois líderes, outras figuras aparecem com índices competitivos e potencial para alterar o equilíbrio da disputa. O ex-deputado Davi Davino Filho (Republicanos), o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil) e Marina Candia, esposa do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), figuram com percentuais significativos, ampliando o leque de possíveis cenários até 2026.

      Cenário 1

      • Renan Calheiros (MDB) – 48,2%
      • Arthur Lira (PP) – 44,5%
      • Davi Filho (Republicanos) – 39,2%
      • Paulão (PT) – 16,8%
      • Ítalo Bonja (PRTB) – 4,1%
      • Não sabe/não opinou – 5,7%
      • Nenhum/branco/nulo – 10,4%

      Cenário 2

      • Renan Calheiros (MDB) – 48,3%
      • Arthur Lira (PP) – 44,8%
      • Alfredo Gaspar (União Brasil) – 41,8%
      • Paulão (PT) – 17,5%
      • Ítalo Bonja (PRTB) – 4,3%
      • Não sabe/não opinou – 5,1%
      • Nenhum/branco/nulo – 7,7%

      Cenário 3

      • Renan Calheiros (MDB) – 49,1%
      • Arthur Lira (PP) – 45,3%
      • Marina Candia (PL) – 39,2%
      • Paulão (PT) – 17,9%
      • Ítalo Bonja (PRTB) – 4,6%
      • Não sabe/não opinou – 4,6%
      • Nenhum/branco/nulo – 8,8%

      Cenário 4

      • Renan Calheiros (MDB) – 39,2%
      • Arthur Lira (PP) – 35,7%
      • Marina Candia (PL) – 30,8%
      • Alfredo Gaspar (União Brasil) – 27,5%
      • Davi Filho (Republicanos) – 20,9%
      • Paulão (PT) – 12,7%
      • Ítalo Bonja (PRTB) – 2,3%
      • Não sabe/não opinou – 3,8%
      • Nenhum/branco/nulo – 5,8%

      A pesquisa ouviu 2.005 eleitores de Alagoas e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

      Artigos Relacionados

      Tags