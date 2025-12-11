Renan Calheiros e Arthur Lira lideram disputa pelo Senado em Alagoas, diz Paraná Pesquisas
Levantamento mostra que os dois políticos aparecem à frente em todos os cenários
247 - Os primeiros movimentos da corrida ao Senado em Alagoas indicam um cenário competitivo e com nomes de peso na dianteira. O senador Renan Calheiros (MDB) e o deputado Arthur Lira (PP) aparecem como favoritos para as duas vagas que estarão em disputa em 2026, segundo aponta o instituto Paraná Pesquisas.
O estudo mostra que Renan e Lira ocupam as primeiras posições em todos os cenários testados, embora rivais políticos comecem a se aproximar e tornem a disputa mais acirrada.
Além dos dois líderes, outras figuras aparecem com índices competitivos e potencial para alterar o equilíbrio da disputa. O ex-deputado Davi Davino Filho (Republicanos), o deputado federal Alfredo Gaspar (União Brasil) e Marina Candia, esposa do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas (PL), figuram com percentuais significativos, ampliando o leque de possíveis cenários até 2026.
Cenário 1
- Renan Calheiros (MDB) – 48,2%
- Arthur Lira (PP) – 44,5%
- Davi Filho (Republicanos) – 39,2%
- Paulão (PT) – 16,8%
- Ítalo Bonja (PRTB) – 4,1%
- Não sabe/não opinou – 5,7%
- Nenhum/branco/nulo – 10,4%
Cenário 2
- Renan Calheiros (MDB) – 48,3%
- Arthur Lira (PP) – 44,8%
- Alfredo Gaspar (União Brasil) – 41,8%
- Paulão (PT) – 17,5%
- Ítalo Bonja (PRTB) – 4,3%
- Não sabe/não opinou – 5,1%
- Nenhum/branco/nulo – 7,7%
Cenário 3
- Renan Calheiros (MDB) – 49,1%
- Arthur Lira (PP) – 45,3%
- Marina Candia (PL) – 39,2%
- Paulão (PT) – 17,9%
- Ítalo Bonja (PRTB) – 4,6%
- Não sabe/não opinou – 4,6%
- Nenhum/branco/nulo – 8,8%
Cenário 4
- Renan Calheiros (MDB) – 39,2%
- Arthur Lira (PP) – 35,7%
- Marina Candia (PL) – 30,8%
- Alfredo Gaspar (União Brasil) – 27,5%
- Davi Filho (Republicanos) – 20,9%
- Paulão (PT) – 12,7%
- Ítalo Bonja (PRTB) – 2,3%
- Não sabe/não opinou – 3,8%
- Nenhum/branco/nulo – 5,8%
A pesquisa ouviu 2.005 eleitores de Alagoas e tem margem de erro de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos.