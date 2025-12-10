Eduardo Bolsonaro, Haddad e Alckmin lideram disputa pelo Senado por São Paulo

247 - A disputa pelas duas vagas do Senado que São Paulo renovará em 2026 aparece aberta e marcada pelo equilíbrio, segundo levantamento divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas. O estudo, realizado entre 4 e 8 de dezembro de 2025, ouviu 1.680 eleitores em 85 municípios e detalha as tendências do eleitorado paulista para o Legislativo federal .

Os dados espontâneos revelam que Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Fernando Haddad (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) surgem como os nomes mais competitivos na largada da corrida.

No primeiro cenário, Haddad lidera com 40,3% das menções, seguido por Eduardo Bolsonaro, que aparece com 30,7%. Já Alckmin figura em segundo cenário testado, onde alcança 41,9% das intenções de voto, sendo o mais bem posicionado entre os postulantes desse conjunto de alternativas. O segundo colocado, neste caso, é Guilherme Derrite (PP), que tem 23,9%.