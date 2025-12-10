Tarcísio venceria em primeiro turno em São Paulo; na sua ausência, Ricardo Nunes lidera

247 - Pesquisa do instituto Paraná Pesquisas, divulgada nesta quarta-feira (10), sobre o cenário eleitoral paulista de 2026 mostra que o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) mantém ampla vantagem em todos os cenários testados.

No principal cenário com candidatura do governador, Tarcísio aparece com 48,4% das intenções de voto, seguido de Fernando Haddad (25,5%). Nenhum outro nome ultrapassa dois dígitos, e a soma de indecisos e votos brancos/nulos não altera a tendência captada — uma reeleição confortável e bem acima dos adversários diretos.

Mesmo quando o vice-presidente Geraldo Alckmin é incluído como alternativa no lugar de Haddad, Tarcísio mantém vantagem expressiva, chegando a 46,6% das preferências, contra 26,1% do ex-governador. A distância se repete em todos os cenários estimulados, sempre com o atual governador superando por larga margem Márcio França, Erika Hilton, Paulo Serra e outros nomes testados.

A força eleitoral do governador também se confirma nas simulações de segundo turno. Contra Alckmin, Tarcísio venceria por 52,1% a 38,9%; contra Márcio França, por 61,1% a 23,3%.

Na ausência de Tarcísio, Ricardo Nunes assume a liderança

O levantamento também avaliou um cenário sem Tarcísio de Freitas — e, nesse caso, o ex-prefeito de São Paulo Ricardo Nunes desponta como principal beneficiário do eleitorado do governador.

Segundo o relatório, 44,8% dos entrevistados escolheriam Nunes como candidato favorito caso Tarcísio não concorra. Em seguida aparecem Gilberto Kassab (14,3%), André do Prado (5,1%) e Felicio Ramuth (4,6%)

Avaliação do governo reforça favoritismo

O estudo mostra ainda que 64,2% dos paulistas aprovam a administração de Tarcísio, enquanto 31,4% desaprovam. A avaliação positiva, somando “ótimo” e “bom”, chega a 48,7%, indicador que ajuda a explicar o domínio do governador sobre os adversários.