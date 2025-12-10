TV 247 logo
      Nova pesquisa Ipsos-Ipec mostra Lula à frente de todos os adversários; Flávio e Tarcísio têm desempenho semelhante

      Michelle se sai melhor do que os dois adversários de extrema-direita

      Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 14ª Conferência Nacional de Assistência Social. Centro de Convenções Ulysses Guimarães – Brasília (DF) (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

      247 – A primeira pesquisa Ipsos-Ipec realizada após o anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República em 2026 confirma a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em todos os cenários testados. Os dados foram divulgados pela CNN Brasil, que obteve acesso exclusivo ao levantamento.

      No campo da oposição, o destaque é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que supera os demais nomes da direita e apresenta o melhor desempenho entre todos os adversários testados contra o presidente. Segundo a pesquisa, Lula mantém 38% das intenções de voto em qualquer simulação.

      Flávio e Tarcísio empatam tecnicamente na disputa pelo eleitorado da direita

      Na primeira simulação apresentada aos entrevistados, Lula aparece com 38%, enquanto o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), soma 17%. O governador Ratinho Jr. (PSD) tem 9%, Ronaldo Caiado (União Brasil) registra 5% e Romeu Zema (Novo) aparece com 3%. Brancos e nulos chegam a 19%, e 8% não souberam responder.

      Quando o nome de Tarcísio é substituído pelo de Flávio Bolsonaro, o cenário permanece estável para Lula, que segue com 38%. O senador atinge 19%, Ratinho Jr. mantém 9%, Caiado sobe para 7% e Zema alcança 5%. Brancos e nulos são 17%, e 6% não responderam.

      Michelle Bolsonaro tem o melhor desempenho entre opositores

      O melhor resultado da oposição ocorre quando Michelle Bolsonaro é testada. Lula mantém 38%, enquanto Michelle atinge 23% das intenções de voto — superando Flávio e Tarcísio e se consolidando como o principal nome da extrema-direita nas simulações. Ratinho Jr. aparece com 8%, Caiado com 5% e Zema com 4%. Brancos e nulos chegam a 16%, e 5% não responderam.

      Em um quarto cenário, com o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Lula repete os 38%. Eduardo registra 18%, Ratinho Jr. sobe para 9%, Caiado tem 7% e Zema, 5%. Brancos e nulos somam 17%, enquanto 6% não responderam.

      Metodologia

      A pesquisa Ipsos-Ipec foi realizada entre 4 e 8 de dezembro, já após a confirmação de Flávio Bolsonaro como pré-candidato do PL. No total, foram entrevistados 2.000 eleitores de 16 anos ou mais em 131 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.

