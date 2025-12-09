TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Brasil

      Câmara aprova regras mais rígidas para punir devedor contumaz

      Projeto é considerado prioritário pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva

      Plenário da Câmara - 09/12/2025 (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

      247 - A Câmara dos Deputados dos Deputados aprovou em votação em plenário na noite desta terça-feira (9) o texto do projeto de lei complementar (PLP) que cria regras mais rígidas para punir devedor contumaz. A matéria vai agora à sanção. 

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      As bancadas de forma unânime orientaram de forma "sim", da esquerda à direita. O projeto é considerado prioritário pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. 

      "A aprovação desse texto representa uma vitória do país contra a sonegação crônica", disse o líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE). 

      O texto foi aprovado por 436 votos favoráveis e 2 contrários, mostrou o painel de votos da Câmara. Os destaques foram rejeitados. "Aprovado o projeto de lei complementar", anunciou o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). 

      O texto, que cria o Código de Defesa do Contribuinte, já foi aprovado pelo Senado, e teve a urgência para votação aprovada na Câmara no final de outubro. O PLP 125/22 é considerado pelo Ministério da Fazenda essencial para fechar brechas que permitem fraudes fiscais recorrentes. 

      Estariam no rol dos devedores contumazes aproximadamente 1 mil contribuintes, dentre mais de 20 milhões de empresas brasileiras.

      Artigos Relacionados

      Tags