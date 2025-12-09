Motta acena ao governo, mas prioriza anistia antes da pauta econômica

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta terça-feira (9) que "algumas matérias de interesse da equipe econômica" do governo serão colocadas nas ordens do dia desta semana e da próxima, em coletiva de imprensa após reunião com o governo e líderes da Câmara.

Motta destacou a presença de ministros e autoridades do governo nas negociações, incluindo com o líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias (RJ). Ao mesmo tempo, ele anunciou que vai colocar em votação a proposta alternativa à anistia aos golpistas do 8/1, o chamado "Projeto de Lei da Dosimetria".

"Queremos votar o orçamento antes do recesso para que não aconteça o que aconteceu esse ano, o orçamento tendo sido votado com o ano vigente em vigor", disse Motta, acrescentando: "Vamos levar à pauta de hoje o devedor contumaz".

Motta também prometeu concluir a reforma tributária até o final da semana e fechar a análise do projeto que reduz benefícios fiscais "essa semana ou até o início da próxima semana".