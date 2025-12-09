Lula foi pego de surpresa com decisão de Motta de votar PL da Dosimetria

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi surpreendido pela decisão do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), de levar a votação o projeto de lei da dosimetria ainda nesta semana. A movimentação ocorreu após reunião com integrantes do governo, na qual o tema não foi mencionado. As informações são da CNN Brasil.

O encontro — realizado na noite de segunda-feira (8) — contou com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e da ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, sem qualquer referência à possibilidade de votação do PL.

O objetivo da reunião era discutir as principais pautas consideradas estratégicas para o governo no fim do ano: o projeto que trata do devedor contumaz, as medidas de redução de gastos tributários e a conclusão da reforma tributária. A inclusão repentina do PL da dosimetria no calendário legislativo foi recebida com críticas por auxiliares do Planalto, que apontaram falta de transparência por parte de Hugo Motta.

Também causou estranhamento entre parlamentares a decisão do presidente da Câmara de pautar processos de cassação de quatro deputados federais sem aviso prévio aos partidos de oposição. As ações envolvem Glauber Braga (PSOL-RJ), Carla Zambelli (PL-SP), Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP), ampliando a tensão política em torno da condução da agenda legislativa.