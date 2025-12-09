Hugo Motta pauta cassação de Zambelli e Glauber Braga

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), incluiu na pauta desta quarta-feira (10) a análise, em plenário, dos processos disciplinares envolvendo os deputados Glauber Braga (PSOL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP).

A expectativa é de que, já na próxima semana, o plenário também analise os casos de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e Alexandre Ramagem (PL-RJ), ambos aguardando conclusão na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A estratégia busca acelerar a tramitação antes de levar todas as denúncias à deliberação final dos parlamentares.

A decisão de Hugo Motta reorganiza a agenda do Legislativo e pressiona a CCJ a concluir rapidamente os pareceres pendentes. Com quatro processos concentrados em sequência, deputados avaliam que a Casa deve enfrentar um dos momentos mais tensos da atual legislatura.