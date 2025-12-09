Tarcísio diz a aliados que não vai participar da campanha de Flávio Bolsonaro

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), indicou a interlocutores que não pretende participar da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 2026. A movimentação ocorre em meio à tentativa da direita de consolidar um nome competitivo para o pleito do próximo ano. Segundo o UOL, Tarcísio reiterou a aliados sua decisão de não assumir papel de destaque na articulação eleitoral da candidatura escolhida por Jair Bolsonaro (PL).

Pressão por unidade na centro-direita

O presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, afirmou nesta segunda-feira (8) que o PL não deveria conduzir sozinho a definição do candidato da centro-direita. “Essa decisão deve ser construída para que consigamos unificar todo o campo político da centro-direita porque senão nós não vamos ganhar a eleição. E, já tinha externado, que os dois que poderiam unificar essa chapa são Tarcísio e Ratinho”, disse.

Resistência familiar e estilo pessoal

Segundo correligionários, Tarcísio tem dito que sua família é contrária à possibilidade de ele disputar o Palácio do Planalto. O governador também reforçou que seu perfil difere do de políticos tradicionais e que não costuma frequentar eventos partidários com assiduidade. Aos fins de semana, afirmou preferir dedicar seu tempo à mulher e aos filhos.

Divergência com discurso de Flávio Bolsonaro

A postura do governador contrasta com a declaração dada por Flávio Bolsonaro no sábado (6). Dois dias após ser anunciado como o escolhido do pai para disputar a Presidência, o senador afirmou que Tarcísio seria “o principal cara do nosso time hoje” na corrida eleitoral.

Ontem, Tarcísio confirmou ter se reunido com o senador na sexta-feira e destacou sua fidelidade a Jair Bolsonaro. Segundo ele, “ele disse, o Flávio, da escolha que o Bolsonaro fez pelo nome dele. O Flávio vai contar com a gente. Flávio tem uma grande responsabilidade a partir de agora”.

Outros nomes da direita para a disputa

Tarcísio também indicou que a direita possui diversas alternativas para 2026. Ele citou o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União). Tarcísio acrescentou que novos nomes devem surgir, entre eles o governador do Paraná, Ratinho Jr. “Todos extremamente qualificados”, afirmou.