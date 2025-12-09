Bolsa despenca e dólar avança após Flávio Bolsonaro dizer que candidatura é "irreversível"

247 - A volatilidade tomou conta dos mercados brasileiros nesta terça-feira (9), com queda expressiva da Bolsa e avanço firme do dólar, em meio às incertezas provocadas pela pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência em 2026.

Pela manhã, o Ibovespa recuava 1,57%, aos 155.697 pontos, enquanto o dólar subia 1,10%, negociado a R$ 5,480. A reação ocorre após o senador afirmar que sua pré-candidatura é “irreversível”.

O mercado também monitora indicadores de emprego dos Estados Unidos, além do início das reuniões decisórias do Federal Reserve e do Copom, que divulgarão, nesta quarta-feira (10), as novas diretrizes para as taxas de juros americanas e brasileiras.

As declarações de Flávio Bolsonaro voltaram a dominar o noticiário econômico. Em entrevista, o senador foi categórico: "Minha candidatura não está à venda. A condição para isso é o presidente Bolsonaro livre e nas urnas. A única possibilidade de o Flávio Bolsonaro não ser candidato é o candidato ser o Jair Messias Bolsonaro. Não tenho preço".

A turbulência já havia sido sentida na sexta-feira (5), quando o anúncio inicial da pré-candidatura provocou queda superior a 4% no Ibovespa e fez o dólar saltar 2%. Ao longo do fim de semana, porém, o próprio senador alimentou especulações ao admitir que poderia desistir da disputa caso suas condições fossem atendidas. "Olha, tem uma possibilidade de eu não ir até o fim. Eu tenho preço para isso. Eu vou negociar. Eu tenho um preço para não ir até o fim", declarou após um culto evangélico em Brasília. À TV Record, afirmou que esse “preço” seria a garantia de “justiça” e reiterou que só abriria mão da candidatura se Jair Bolsonaro estivesse “livre, nas urnas” e houvesse anistia aos condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A possibilidade de desistência chegou a animar parte do mercado, que via o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) como alternativa mais competitiva para a direita e mais palatável à Faria Lima. Contudo, o novo movimento de Flávio reacendeu as incertezas e reforçou a percepção de risco para os investidores.