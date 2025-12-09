Após colocar "preço", Flávio Bolsonaro diz que candidatura é "irreversível"

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou nesta terça-feira (9) que a sua candidatura presidencial é “irreversível”. Em entrevista na sede da Polícia Federal, o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro voltou atrás após afirmar no final de semana que a sua tentativa de concorrer ao Planalto teria um “preço”

O parlamentar falou à imprensa após visitar o pai que segue preso por tentativa de golpe de Estado e está impedido de disputar eleições por decisões do STF e do TSE. Flávio comentou a repercussão de seu anúncio feito na sexta-feira (5) e reforçou que não pretende voltar atrás.

Durante a conversa, o senador destacou que a motivação central de sua postura está diretamente ligada à situação jurídica do pai. “Foi um ato que começou no final da manhã [a declaração], e eu falei até o fim da noite qual era o meu preço. E o meu preço é o Bolsonaro livre, e nas urnas. Ou seja, não tem preço. Essa é a conclusão. Vamos explicar, porque parece que eu estou me colocando à venda, e não é isso”, declarou.

A candidatura de Flávio, lançada oficialmente na sexta-feira, ocorre em meio a tensões na centro-direita e a reações negativas do mercado após o vaivém político do fim de semana. O senador continuou nesta segunda-feira a se reunir com partidos e lideranças para discutir alianças e tentativas de consolidar seu nome na disputa pelo Planalto.