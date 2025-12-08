“Quem corre por fora na direita é Ratinho Júnior”, diz Breno Altman

247 - Ao discutir os cenários eleitorais para 2026, o jornalista Breno Altman destacou um político que, na sua avaliação, pode emergir como alternativa decisiva no campo conservador caso a direita opte pela fragmentação no primeiro turno: o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Em sua avaliação, o mandatário paranaense tem perfil para crescer “por fora” e se tornar o nome de unificação da direita num eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em participação no programa Bom Dia 247, da TV 247, Altman considerou que o quadro político, com o anúncio da candidatura do senador Flávio Bolsonaro, se torna mais arriscado para o governo Lula, caso a extrema direita e os liberais optarem por uma estratégia de múltiplos candidatos, à semelhança do que ocorreu recentemente no Chile.

Nesse desenho, em vez de fortalecer automaticamente Bolsonaro, o ambiente poderia abrir espaço para novas lideranças conservadoras, entre elas Ratinho Júnior.

“No Chile a extrema direita lançou três candidaturas e a direita liberal uma quarta. Enquanto que a esquerda e a centro esquerda se unificaram ao redor de Jara”, descreveu. O resultado, segundo Altman, foi que a soma dos votos da direita criou ampla vantagem para Kast, candidato da extrema direita, no segundo turno.

Transportando a lógica para o Brasil, Altman argumenta que uma fragmentação semelhante permitiria à direita atingir o segundo turno e, a partir daí, unificar seu eleitorado em torno de um único nome. O ponto central, para ele, é que essa figura não precisa ser necessariamente Flávio Bolsonaro.

“Eu acho o cenário chileno o mais perigoso pro presidente Lula, até porque, creio eu, abriria espaço para quem eu acho que corre por fora, se a direita se fragmenta. E não é Flávio Bolsonaro. Quem corre fora, se a direita fragmenta, chama-se, na minha opinião, Ratinho Júnior”, afirmou.

Altman sustenta que, num ambiente de fragmentação, Ratinho Júnior poderia sair “de trás” e se tornar o candidato capaz de unificar diferentes setores do campo conservador. “Com a direita fragmentada, Ratinho Júnior sairá lá de trás e chegará lá na frente e poderá ser o nome que unifica a direita”, projetou. O jornalista avalia que o governador paranaense tem condições de dialogar com o bolsonarismo e, ao mesmo tempo, se apresentar como opção aceitável para setores mais amplos da direita. Assista: