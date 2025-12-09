Flávio Bolsonaro diz que ele e Tarcísio estão “mais juntos do que nunca”

247 - O senador Flávio Bolsonaro (PL) evitou ampliar a disputa interna sobre quem representará o bolsonarismo na corrida presidencial de 2026 e defendeu publicamente a harmonia com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). As declarações foram feitas nesta terça-feira (9), após visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Em conversa com jornalistas, Flávio afirmou que ele e Tarcísio seguirão “mais juntos do que nunca”, reforçando a sintonia entre os dois nomes mais cotados do campo bolsonarista. O senador relatou que Jair Bolsonaro, com acesso à TV aberta na carceragem da PF, acompanhou as falas recentes do governador paulista e pediu que o filho expressasse publicamente o agradecimento.

“Ele [Bolsonaro] me deu algumas sugestões de quem procurar, de quem falar. Pediu para agradecer ao governador Tarcísio pela fala dele, que ele conseguiu acompanhar aqui da televisão, ele tem acesso à TV aberta. Eu também quero de público aqui agradecer o posicionamento do governador Tarcísio e a gente vai estar mais junto do que nunca”, declarou.

Flávio ressaltou ainda o peso político de Tarcísio no estado com mais eleitores no país. Segundo ele, manter o governador forte em São Paulo será determinante para ampliar a projeção nacional de seu próprio nome: “São Paulo é isso que vai tracionar para a gente fortalecer o nosso nome também em rede nacional”, afirmou.

A manifestação ocorre após Tarcísio romper o silêncio e declarar apoio à pré-candidatura de Flávio, escolhida por Jair Bolsonaro como aposta do grupo para enfrentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 2026. Embora o governador estivesse entre os nomes mais bem posicionados nas pesquisas, ambos já haviam discutido o cenário em encontro no Palácio dos Bandeirantes, antes mesmo do anúncio oficial do senador.

Flávio também comentou outra declaração de Tarcísio, que considerou “muito cedo” para definir se o filho do ex-presidente será o representante ideal do bolsonarismo. O senador concordou: “Eu acho que ele está coberto de razão. Tem outros candidatos com quem eu falei, com todos eles também. E se a gente vai estar junto no começo ou no final, independente de como isso vai acontecer, é um fato: todos nós temos a consciência de que o Brasil não aguenta mais quatro anos de PT. Acabou. O Lula é um produto vencido”.