Renan Filho entra, JHC sai

247 - Em entrevista a uma emissora nacional, o ministro dos Transportes, Renan Filho, fez o que se espera de quem pretende disputar poder de verdade: falou com objetividade. Descartou a possibilidade de compor uma chapa presidencial como vice e confirmou que será candidato ao Governo de Alagoas, cargo que já ocupou por dois mandatos consecutivos, com índices expressivos de aprovação.

A declaração em rede nacional teve efeito imediato na política local. O anúncio reorganiza o cenário e provoca impacto direto na Prefeitura de Maceió.

Enquanto Renan Filho assume publicamente o projeto de retorno ao governo, o prefeito JHC mantém silêncio sobre uma eventual candidatura. O tema aparece pontualmente por meio de aliados, mas nunca por declaração direta do próprio prefeito. Na política, silêncio pode ser cálculo. Também pode ser hesitação.

O fato é que a entrada formal de Renan Filho na disputa altera o ambiente. Trata-se de um adversário com experiência executiva, recall eleitoral consolidado e presença nacional. Para disputar o governo, JHC precisaria deixar a prefeitura em abril, ficando seis meses fora do cargo e exposto a um embate direto com um nome politicamente estruturado.

O componente eleitoral, porém, não é o único fator de pressão. A gestão municipal enfrenta desgaste com a investigação da Polícia Federal sobre a relação da Prefeitura de Maceió com o Banco Master, de Daniel Vorcaro. A capital foi o ente público municipal que mais aportou recursos da previdência municipal na instituição posteriormente liquidada. Foram R$ 117 milhões aplicados em operação de alto risco, envolvendo recursos de aposentados. Independentemente da interpretação jurídica que venha a prevalecer, o impacto político é evidente.

Disputar o governo em meio a esse cenário exigiria controle narrativo, estabilidade institucional e ausência de vulnerabilidades. O momento atual não oferece essa combinação com conforto.

Ao confirmar a candidatura, Renan Filho ocupa o espaço e força definições. A política raramente tolera vácuos prolongados. Quando um ator avança com clareza, o tabuleiro se reorganiza.

Hoje há um nome oficialmente posto na corrida ao governo. Do outro lado, há silêncio estratégico e um ambiente de cautela. Em política, muitas vezes, não decidir também é uma decisão.