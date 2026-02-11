João Campos tem 51% e Raquel Lyra 31% em Pernambuco, diz Real Time Big Data

247 - O prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece na liderança da corrida pelo governo de Pernambuco, segundo levantamento divulgado nesta quarta-feira (11). De acordo com os dados, o socialista soma 51% das intenções de voto no principal cenário estimulado. A pesquisa foi realizada pelo instituto Real Time Big Data, que ouviu eleitores pernambucanos nos dias 9 e 10 de fevereiro.

Na segunda colocação está a atual governadora do estado, Raquel Lyra (PSD), que registra 31% das intenções de voto. Em seguida, o vereador Eduardo Moura (Novo-PE) alcança 8%. O vereador Ivan Moraes (PSOL-PE) aparece com 3%.

O levantamento também indica que 4% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco ou nulo, enquanto 3% declararam não saber ou preferiram não responder.

Segundo cenário

Em um cenário alternativo testado pelo instituto, João Campos amplia a vantagem e chega a 55% das intenções de voto. Nesse quadro, Raquel Lyra soma 36%.

Os votos em branco ou nulo representam 5%, e 4% dos entrevistados disseram não saber ou não responderam.

Metodologia da pesquisa

O estudo foi conduzido pelo Real Time Big Data com 2.000 eleitores de Pernambuco, por meio de entrevistas presenciais realizadas entre os dias 9 e 10 de fevereiro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A pesquisa foi financiada com recursos próprios do instituto e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-09944/2026