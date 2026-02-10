Lula e presidente do PSB conversam sobre Alckmin e eleições de 2026

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu nesta terça-feira (10), no Palácio do Planalto, com o presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos. O encontro ocorre em meio às articulações políticas para as eleições de 2026, com foco especial nas negociações envolvendo candidaturas estratégicas no estado de São Paulo.

De acordo com o G1, João Campos chegou ao Planalto por volta das 16h30 e, até a última atualização do texto, a reunião com Lula ainda estava em andamento. O PSB é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin, e a conversa acontece após Lula admitir, pela primeira vez, a possibilidade de o aliado não compor sua chapa em uma eventual candidatura à reeleição.

Reunião no Planalto e articulações para 2026

A presença de João Campos no Planalto é interpretada como parte de uma rodada de negociações que envolve o papel do PSB nas alianças políticas do governo. A movimentação ganhou destaque especialmente depois de Lula indicar que Alckmin pode ter uma missão eleitoral em São Paulo, estado considerado decisivo para o cenário nacional.

Nos bastidores, o presidente tem intensificado conversas sobre o futuro político do estado, buscando definir nomes para a disputa pelo governo paulista e também para o Senado em 2026.

Alckmin e a disputa política em São Paulo

Na semana passada, durante entrevista ao UOL, Lula afirmou que Geraldo Alckmin tem “um papel a cumprir em São Paulo”, sinalizando que pretende conversar com o vice-presidente sobre as possibilidades eleitorais no estado.

O tema também foi comentado por Edinho Silva, que apontou que uma eventual permanência de Alckmin na vice dependeria da avaliação do próprio aliado. "Se ele entender que nas eleições de 2026 o melhor papel que ele pode cumprir é continuar na vice, nós respeitaremos", disse Edinho Silva.

A declaração reforça que o governo ainda trabalha com diferentes cenários para a composição da chapa presidencial e para a estratégia eleitoral em São Paulo.

Tebet e negociações para o Senado

Outro nome citado nas articulações políticas é o da ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela já afirmou que está à disposição do presidente Lula para concorrer ao Senado por São Paulo.

Segundo Tebet, Lula deve tomar uma decisão definitiva sobre a situação após o Carnaval. Atualmente filiada ao MDB, a ministra não descarta uma mudança partidária, em uma tentativa de fortalecer sua eventual candidatura e ampliar o peso político da disputa.

Entre os partidos cogitados para uma possível filiação está o PSB, o que aumenta a relevância do encontro entre Lula e João Campos, já que a legenda pode se tornar peça central no redesenho das alianças eleitorais em São Paulo.