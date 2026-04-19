João Pedro completa 23 anos e se lança candidato a deputado federal para defender a causa dos autistas

247 - João Pedro Oliveira Mercês completa 23 anos neste domingo (19) e se lança como pré-candidato a deputado federal pelo PSD, com a proposta de defender a causa dos autistas e ampliar a presença de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Congresso Nacional.

A candidatura foi confirmada em entrevista recente ao Portal A Tarde, na qual o jovem destacou que será sua primeira experiência em uma eleição. Ele demonstrou entusiasmo com o início da trajetória política. “Estou muito animado”, afirmou.

Embaixador do Autismo na Bahia, João Pedro deixou o PT para se filiar ao PSD. Segundo ele, a principal motivação da candidatura é fortalecer a representação de pessoas com deficiência no Legislativo. “Meu principal objetivo como pré-candidato a deputado federal é lutar pelos direitos de todos os autistas”, declarou.

Visibilidade e articulação institucional

Desenhista, João Pedro ganhou projeção nacional ao retratar celebridades e figuras públicas, o que ampliou sua visibilidade e abriu espaço para atuação pública em defesa do autismo.

Recentemente, ele se encontrou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e classificou o momento como “um dos mais marcantes da vida”. Também participou de reuniões com ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e com o procurador-geral da República, Paulo Gonet, em agendas relacionadas à pauta.

Presença ainda limitada na política

Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) indicam que a participação de pessoas autistas nas eleições ainda é restrita. Em 2022, 13 candidatos a deputado federal e estadual se declararam autistas, sendo 11 candidaturas consideradas aptas.

Desse total, oito não foram eleitos e quatro ficaram como suplentes. A maioria dos candidatos tinha ensino superior, não era casada e não disputava reeleição, o que evidencia um cenário ainda em consolidação para a presença de pessoas com TEA na política brasileira.