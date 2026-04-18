"O extremismo continua vivo e vai disputar eleição outra vez", alerta Lula na Espanha

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o extremismo político no Brasil continua ativo, ao mencionar condenações relacionadas à tentativa de golpe durante discurso em Barcelona, na Espanha. A declaração ocorreu neste sábado, durante a 4ª Reunião de Alto Nível do Fórum Democracia Sempre, onde também abordou o cenário eleitoral brasileiro.

Em sua fala, Lula fez referência velada à prisão de Jair Bolsonaro (PL) e de militares envolvidos na trama golpista, destacando que, apesar dessas condenações, o fenômeno político ainda persiste no país.

Lula menciona condenações e cenário político

“No meu Brasil nós acabamos de derrotar o extremismo, temos um ex-presidente preso condenado a 27 anos de cadeia, temos quatro generais quatro estrela presos porque tentaram dar o golpe, mas o extremismo não acabou, ele continua vivo e vai disputar eleição outra vez, mas esse é um problema nosso, do povo brasileiro, esse a gente lida com as nossas forças e as nossas armas”, disse Lula em seu discurso.

Críticas ao cenário internacional

O presidente também fez críticas indiretas a lideranças internacionais ao comentar o cenário global. Lula não mencionou nominalmente o presidente dos Estados Unidos, Donaldo Trump, mas citou comportamentos que, segundo ele, contribuem para a instabilidade mundial.

Na fala, destacou a preocupação com decisões unilaterais e o uso de redes sociais por chefes de Estado. “Não podemos levantar todo dia de manhã e dormir todo dia a noite com um Twitter de um presidente da república ameaçando o mundo, fazendo guerra. Todos eles tomam decisão sem consultar a ONU, da qual eles são membros e fazem parte do conselho [Conselho de Segurança da ONU]”, disse.

O evento em Barcelona reúne lideranças internacionais para discutir democracia e governança global, em meio a um cenário de tensões políticas e conflitos internacionais.