Juventude do Maranhão ganha Centro de Referência na capital

247 - O Centro de Referência da Juventude (CRJ) Metropolitano, recém-inaugurado em São Luís, reforça o compromisso do governo estadual com políticas públicas voltadas a jovens entre 15 e 29 anos. Sob a coordenação da Secretaria de Estado da Juventude (Seejuv), o novo espaço — instalado no bairro Filipinho — recebeu investimento de R$ 961 mil e amplia a rede de CRJs que já atua nas cidades de Caxias e Pedreiras.

Entre os principais programas estaduais voltados à juventude está o Cartão Transporte Universitário (CTU), criado em 2017 e reformulado em 2022. Nesta edição, 6 mil estudantes de 178 municípios foram beneficiados, com recursos que ultrapassam R$ 4 milhões. O auxílio oferece R$ 400 para universitários da Grande Ilha e R$ 800 para os do interior, garantindo que o transporte não seja obstáculo à continuidade dos estudos.

O CRJ Metropolitano foi projetado para ser um polo de formação e convivência. O centro oferece cursos profissionalizantes, oficinas culturais, atividades esportivas, programas de empreendedorismo e inclusão digital. Sua estrutura conta com salas multiuso, biblioteca, auditório, cozinha experimental e áreas de lazer.

Para o governador Carlos Brandão, o novo espaço “vai preparar os jovens para os desafios da vida, oferecendo capacitação, lazer e oportunidades de transformação social”.

O projeto também é fruto das demandas apresentadas por meio do Orçamento Participativo, fortalecendo o caráter coletivo da construção das políticas públicas estaduais. Já o secretário de Juventude, Thiago Prado, destaca que o centro “é um marco para a juventude da Grande Ilha, garantindo acesso à qualificação, cultura e lazer”.

Com o novo equipamento, o Maranhão amplia o alcance de suas ações para a juventude, somando o CRJ a programas como o Trabalho Jovem e o próprio Cartão Transporte Universitário, que estimulam o emprego, a geração de renda e a formação educacional.

Incentivo à formação e à arte

O governo estadual também mantém outras iniciativas voltadas à inclusão social e educacional, como o projeto Arte de Rua, que alia arte, cidadania e educação. Na entrega da edição 2025 do Cartão Transporte Universitário, mais de 2 mil estudantes da Região Metropolitana de São Luís foram contemplados com auxílio financeiro para custear o deslocamento até as instituições de ensino.

Durante o mesmo evento, 200 jovens receberam certificados por participarem do projeto Arte de Rua – “Spray na Mochila”, que incentiva o protagonismo juvenil e a expressão artística através do grafite.

A iniciativa, que já transformou fachadas e espaços públicos em diversas cidades, busca promover a ocupação criativa do ambiente urbano, valorizando o talento e a voz da juventude maranhense.

Com sua expansão, o Arte de Rua vem colorindo o estado e reafirmando a juventude como agente ativo na transformação social e cultural do Maranhão.