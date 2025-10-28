Governo Brandão avança no combate à fome e reduz insegurança alimentar grave no MA

247 -O Maranhão registrou uma das maiores reduções de insegurança alimentar grave do Brasil, de acordo com o novo Mapa de Combate à Fome, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes). O levantamento mostra que o índice caiu de 8,1% para 5%, com base em quase 20 mil entrevistas domiciliares realizadas em todos os 217 municípios do estado, e apresenta 95% de confiança estatística.

A reportagem tem como base informações divulgadas pela Sedes e destaca que o estudo é o primeiro do tipo no Nordeste, oferecendo um retrato detalhado da segurança alimentar maranhense. Os números confirmam uma tendência já identificada pela PNAD Contínua do IBGE, que apontou queda de 8,4 pontos percentuais no índice geral de insegurança alimentar no estado.

O avanço é atribuído a políticas públicas de ampla cobertura social, como a Rede de Restaurantes Populares, que conta com 201 unidades distribuídas em 178 municípios, o Banco de Alimentos do Maranhão e o programa Maranhão Livre da Fome, voltado à complementação de renda para famílias em situação de extrema pobreza.

Durante o lançamento do mapa, o governador Carlos Brandão destacou que as ações conjuntas já retiraram cerca de um milhão de maranhenses da extrema pobreza. “Estamos colhendo os frutos de uma política social sólida, construída com base em dados e proximidade com o povo”, afirmou o governador.

Para o secretário de Desenvolvimento Social, Paulo Casé, o novo instrumento representa um marco na formulação de políticas públicas no estado. “Vamos poder avaliar, em um ou dois anos, o impacto real das ações de segurança alimentar em todo o Maranhão”, ressaltou.