      MA firma parceria de direitos humanos com Universidade de Lisboa

      Parceria conecta o Maranhão a experiências internacionais de referência

      Câmpus da Universidade de Lisboa (Foto: Sebastiao C.de Campos via autonoma.pt)

      247 - A Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular (Sedihpop) assinou, em Lisboa, um protocolo de intenções com o Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSP-ULisboa) para promover cooperação técnica, acadêmica e institucional. 

      O governo avalia que o Maranhão acaba de dar um grande passo na consolidação de políticas de direitos humanos. Durante a visita a Portugal, na última semana, a secretária Lília Raquel de Negreiros e a equipe do governo Brandão destacaram o papel das políticas de participação popular da atual gestão.

      “A parceria com a Universidade de Lisboa reforça nosso compromisso com uma política de direitos humanos moderna e conectada com as melhores práticas internacionais”, afirmou a secretária, X Congresso Internacional de Direitos Humanos de Coimbra, um dos mais relevantes eventos sobre o tema. 

      Entre as ações previstas está a colaboração entre os Observatórios de Direitos Humanos do Maranhão e de Portugal. O objetivo da parceria é criar uma rede de pesquisa e troca de metodologias sobre políticas públicas.

      Nesse sentido, o acordo prevê o intercâmbio de pesquisadores, realização de cursos e seminários conjuntos e o desenvolvimento de projetos voltados à cidadania, justiça social e inclusão.

