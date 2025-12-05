Leoa Leona retorna ao seu lar após trauma gerado por ataque fatal a jovem

247 - A leoa Leona, que matou o jovem Gerson de Melo Machado, de 19 anos, no último domingo (30), voltou ao recinto do Parque Zoobotânico Arruda Câmara, a Bica, em João Pessoa. A informação foi confirmada pelo G1. O animal permaneceu quatro dias em isolamento para avaliação de saúde e comportamento.

Segundo o parque, embora tenha retornado ao recinto, Leona continuará sob acompanhamento próximo da equipe multidisciplinar. Nos primeiros dias de isolamento, ela apresentou sinais de estresse, mas o quadro se estabilizou. Imagens divulgadas pelo parque mostram a leoa retornando ao espaço em deslocamento lento, como se reconhecesse novamente o ambiente.

Leona nasceu na Bica em 2006, filha de Darah e Sadam. Criada no zoológico desde filhote, conviveu com os pais até a morte deles. Mais tarde, dividiu o recinto com Simba, um macho que morreu alguns meses depois de chegar. Desde então, vive sozinha. Em outra tentativa de convivência, o zoológico recebeu uma leoa vinda de Teresina, mas as duas não interagiram e permaneceram separadas.

Polícia descarta falhas de segurança

A Polícia Civil afirmou que o recinto atendia às normas técnicas e que não identificou falhas de segurança. A delegada Josenise Andrade, responsável pelos procedimentos preliminares, disse que o ataque foi um evento “atípico” e que todas as informações recebidas até agora apontam para conformidade das instalações. Ela solicitou perícia no local e no corpo da vítima, além de imagens das câmeras de monitoramento.

Como o caso não configura homicídio, o inquérito deve ser encaminhado para outra unidade da Polícia Civil, possivelmente a 2ª Delegacia Distrital de João Pessoa, no Centro.

A morte do jovem

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que Gerson entra no recinto da leoa. Ele escala uma estrutura lateral da jaula, usa uma árvore interna como apoio e pula para dentro. O animal reage imediatamente, e o jovem não resiste aos ferimentos.

A morte repercutiu nacional e internacionalmente e reacendeu debates sobre segurança em zoológicos, transtornos mentais e políticas públicas. Gerson tinha esquizofrenia e a família relatou dificuldades no atendimento recebido, o que foi destacado por conselheiros tutelares em entrevistas anteriores.

Ambiente sob observação

O retorno de Leona ao recinto marca o fim da fase emergencial de monitoramento pós-ataque, mas não significa uma retomada completa da rotina. O zoológico afirma que seguirá acompanhando indicadores de saúde, alimentação e comportamento, especialmente diante do impacto do episódio.

As visitas ao recinto permanecem permitidas, mas sob protocolos reforçados de vigilância por parte do parque.

