Lula grava vídeo em apoio à candidatura de João Campos em Pernambuco

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) gravou um vídeo para reafirmar seu apoio ao ex-prefeito do Recife João Campos (PSB) na disputa pelo governo de Pernambuco em 2026. A manifestação pública ocorre em meio à repercussão provocada por declarações que sugeriam a possibilidade de um palanque duplo no estado.

“O meu partido e eu estamos apoiando o João Campos para candidato a governador do estado de Pernambuco. Esse é um compromisso histórico e é um compromisso que é resultado de uma relação produtiva, uma relação que deu resultado, uma relação que trouxe muita coisa para Pernambuco”, diz Lula no vídeo.

Segundo O Globo, a divulgação da gravação acontece uma semana após o presidente nacional do PT, Edinho Silva, desautorizar declarações do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias. Em entrevista, o ministro afirmou que Lula poderia apoiar tanto João Campos quanto a governadora Raquel Lyra (PSD), que buscará a reeleição.

A declaração gerou forte reação entre aliados do socialista. João Campos chegou a procurar Edinho Silva para cobrar esclarecimentos sobre a posição do PT. Nos bastidores, auxiliares do Palácio do Planalto também foram acionados para reforçar que o apoio presidencial estaria concentrado na candidatura do PSB.

Na gravação, Lula também destacou a importância histórica do PSB e mencionou nomes que marcaram a trajetória política de Pernambuco, como Miguel Arraes e Eduardo Campos, respectivamente bisavô e pai de João Campos.

O presidente classificou a sigla como uma das principais parceiras do PT no cenário político nacional e ressaltou a relevância da construção conjunta entre os dois partidos.

Ao encerrar a mensagem, Lula enviou uma manifestação direta de apoio ao ex-prefeito do Recife e ao seu grupo político. “Queria dizer a vocês que nós estamos juntos de verdade, por isso quero desejar a vocês boa sorte e boa luta”, afirmou.

A eleição para o governo de Pernambuco é tratada como prioridade máxima pela direção nacional do PSB. Dirigentes da legenda avaliam que qualquer sinalização de divisão do apoio de Lula poderia gerar impactos nas alianças entre PSB e PT em outras regiões do país.