Raquel Lyra tem 48% e João Campos 43% em Pernambuco, diz Datafolha

247 - Pesquisa Datafolha divulgada nesta quarta-feira (28) e encomendada pela TV Tribuna aponta a governadora Raquel Lyra (PSD) na liderança da disputa pelo governo de Pernambuco em 2026. Segundo o G1, o levantamento aponta que ela aparece com 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB), registra 43%.

Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os dois pré-candidatos estão tecnicamente empatados. O instituto ouviu 1.022 eleitores entre os dias 25 e 27 de maio. O nível de confiança da pesquisa é de 95%, e o levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PE-07888/2026.

Na sequência, aparece Ivan Moraes (Psol), com 2% das intenções de voto. Brancos, nulos e nenhum somam 4%, enquanto 2% dos entrevistados disseram não saber ou preferiram não responder.

Primeiro turno em Pernambuco

Confira os números do levantamento para o primeiro turno: Raquel Lyra (PSD), 48%; João Campos (PSB), 43%; Ivan Moraes (PSOL), 2%; branco, nulo ou nenhum, 4%; não sabem ou não responderam, 2%.

Raquel Lyra lidera também no segundo turno

O Datafolha também simulou um eventual segundo turno entre Raquel Lyra e João Campos. Nesse cenário, a atual governadora mantém a vantagem e alcança 51% das intenções de voto, contra 44% do prefeito do Recife. Brancos e nulos somam 4%, enquanto 1% não soube responder.

Rejeição dos candidatos

O levantamento também avaliou os índices de rejeição dos pré-candidatos ao governo estadual. Ivan Moraes lidera nesse quesito, com 59%. João Campos aparece com 29%, enquanto Raquel Lyra registra 25%.

Avaliação do governo Raquel Lyra

A pesquisa mostrou melhora na avaliação da gestão estadual. O percentual dos entrevistados que classificam o governo Raquel Lyra como “ótimo” ou “bom” chegou a 45%, acima dos 40% registrados na pesquisa anterior, realizada em abril.

Já os que consideram a administração “ruim” ou “péssima” caíram de 38% para 16%. Outros 37% avaliam o governo como regular, enquanto 2% não souberam responder.

Aprovação do governo estadual

O Datafolha também perguntou aos eleitores se aprovam ou desaprovam o governo de Pernambuco. Segundo o levantamento, 67% aprovam a gestão de Raquel Lyra, enquanto 28% desaprovam. Outros 4% não souberam responder ou preferiram não opinar.

Disputa pelo Senado em Pernambuco

A pesquisa ainda apresentou dois cenários para a eleição ao Senado Federal em Pernambuco. Em ambos, Marília Arraes lidera a corrida eleitoral.

No primeiro cenário, a ex-deputada aparece com 39%, seguida por Humberto Costa (PT), com 32%. Eduardo da Fonte (PP) registra 22%, Miguel Coelho (União Brasil) tem 19%, Anderson Ferreira (PL) aparece com 16%, Carlos Sant'anna (Novo) soma 6%, Fernando Dueire (PSD) tem 4% e Paulo Rubem Santiago (Rede) registra 3%. Brancos, nulos e nenhum totalizam 41%, enquanto 17% não souberam responder.

Na segunda simulação, Marília Arraes aparece com 40%, enquanto Humberto Costa registra 31%. Eduardo da Fonte soma 21%, Anderson Ferreira tem 17%, Miguel Coelho aparece com 16%, Túlio Gadêlha (PSD) registra 8%, Carlos Sant'anna tem 5% e Paulo Rubem Santiago mantém 3%. Brancos, nulos e nenhum somam 41%, enquanto 18% não souberam responder.