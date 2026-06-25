Marília Arraes celebra escolha de Teresa Leitão para liderança do governo Lula no Senado

247 - A pré-candidata ao Senado Federal Marília Arraes comemorou a escolha da senadora Teresa Leitão (PT-PE) para assumir a liderança do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Senado Federal. Em nota divulgada à imprensa, Marília classificou a indicação como um reconhecimento à trajetória política da parlamentar pernambucana e destacou a importância da nomeação para o fortalecimento da representação de Pernambuco e da participação feminina em espaços estratégicos da política nacional.

A nomeação de Teresa Leitão foi anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta quinta-feira (25), conforme publicação em suas redes sociais. A parlamentar será responsável por conduzir a articulação política do governo no Senado e coordenar a tramitação de propostas consideradas prioritárias pelo Palácio do Planalto, entre elas o fim da escala de trabalho 6 por 1 e a PEC da Segurança.

Na manifestação, Marília Arraes afirmou ter recebido a notícia "com muita alegria" e ressaltou que a escolha representa um reconhecimento ao histórico de atuação da senadora.

"Recebi com muita alegria a indicação da senadora Teresa Leitão para exercer a liderança do Governo do presidente Lula no Senado Federal. Trata-se de um reconhecimento à sua trajetória, à sua firmeza política e à sua capacidade de diálogo, construída ao longo de décadas de compromisso com a democracia, a educação e o povo pernambucano", disse.

Para Marília, a decisão do presidente Lula também reforça a relevância de Pernambuco dentro da base governista e demonstra a confiança do chefe do Executivo na atuação política do estado.

"A escolha do presidente Lula reafirma a confiança no seu time em Pernambuco e demonstra que o nosso estado continua ocupando um papel estratégico na construção do projeto de reconstrução e desenvolvimento do Brasil. Teresa chega a essa missão por mérito, competência e lealdade, representando com dignidade a força política do nosso povo", afirmou.

A pré-candidata ao Senado também destacou o simbolismo da indicação sob a perspectiva da representatividade feminina. Segundo ela, a chegada de Teresa Leitão a uma das principais funções da articulação política do Congresso Nacional representa um avanço para a presença das mulheres em cargos de liderança.

"Também é uma conquista para as mulheres. Em um espaço historicamente ocupado por homens, Teresa assume uma das funções mais importantes da articulação política nacional, abrindo caminhos e mostrando que liderança, sensibilidade e firmeza caminham juntas na boa política"

Na avaliação de Marília Arraes, o Senado continuará desempenhando papel decisivo na aprovação de projetos considerados estratégicos para o país. Ela também reafirmou sua disposição de atuar na Casa Legislativa a partir de 2027, caso seja eleita.

"Tenho convicção de que o Senado seguirá sendo um espaço decisivo para consolidar as transformações que o Brasil precisa. Por isso, sigo com toda a disposição e coragem para, a partir de 2027, somar forças com o presidente Lula e com a senadora Teresa Leitão na defesa dos interesses de Pernambuco e na aprovação das pautas que garantam mais justiça social, desenvolvimento e oportunidades para o nosso povo."

Ao concluir a nota, Marília Arraes parabenizou a senadora pela nova função e ressaltou o orgulho dos pernambucanos com a nomeação.

"Parabéns Teresa! Pernambuco está orgulhoso de vê-la ocupar um lugar de tamanha relevância na política nacional."

Mudança na liderança do governo

Teresa Leitão foi escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para substituir o senador Jaques Wagner (PT-BA) na liderança do governo no Senado Federal. Caberá à parlamentar coordenar a articulação da base governista na Casa e acompanhar a tramitação de projetos considerados prioritários pelo Executivo junto aos senadores.

A mudança ocorreu após Jaques Wagner anunciar sua saída da liderança do governo. Em publicação nas redes sociais, o senador informou que a decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Lula após reunião realizada no Palácio da Alvorada.

Em sua manifestação, Wagner afirmou que passará a concentrar esforços na defesa de sua inocência diante das investigações conduzidas pela Polícia Federal e também em seus projetos políticos futuros, incluindo a disputa pela reeleição ao Senado.

O parlamentar é investigado na 9ª fase da Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. Segundo a Polícia Federal, as investigações apuram suspeitas de pagamentos, benefícios econômicos e outras possíveis irregularidades relacionadas ao senador, que nega todas as acusações.