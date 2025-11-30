Michelle Bolsonaro é tratada como presidenciável por Deltan Dallagnol

247 - Presidente do PL Mulher, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, foi tratada como "presidenciável" neste domingo (30) num evento do Partido Novo, durante o lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão (Novo) ao governo do Ceará.

Ao tomar a palavra, o ex-procurador Deltan Dallagnol (Novo) saudou os "presidenciáveis presentes", em referência à ex-primeira dama e ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo).

"Eu, presidenciável?", Michelle perguntou, surpresa, fora do microfone. "Pra gente é", continuou o ex-procurador, ao responder no microfone.