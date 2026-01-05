Mulheres assassinadas na Bahia postaram vídeo dançando antes de morrerem carbonizadas

247- Um vídeo publicado nas redes sociais horas antes do crime passou a circular intensamente após a confirmação da morte de duas mulheres encontradas carbonizadas dentro de uma residência no município de Remanso, no norte da Bahia. As imagens mostram as vítimas dançando e comemorando a virada do ano em uma festa de Réveillon, momentos antes do desfecho trágico que chocou a região.As informações foram divulgadas inicialmente pelo Metrópoles.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia (PCBA), os corpos de Micaela Leite e Kacymara Dias foram localizados na madrugada da sexta-feira (2/1), após um incêndio atingir a casa onde elas estavam. No mesmo local, os agentes encontraram também o corpo de um homem, apontado como principal suspeito do crime.

Segundo os primeiros levantamentos da polícia, Micaela e Kacymara mantinham um relacionamento afetivo. Elas teriam sido surpreendidas por Igor Galvão de Sousa, de 31 anos, ex-companheiro de uma das vítimas. A principal hipótese investigada é a de que ele tenha provocado o incêndio no quarto onde as duas estavam e, em seguida, tirado a própria vida.

O vídeo que viralizou foi publicado pelas próprias vítimas nas redes sociais durante a celebração do Réveillon. As imagens mostram as duas descontraídas, dançando e se divertindo, o que aumentou a comoção e a indignação de internautas diante da violência do crime.De acordo com a Polícia Militar, equipes da 25ª Companhia Independente (CIPM) foram acionadas após relatos de um incêndio em uma casa localizada na Avenida José Dias Ribeiro. Ao chegarem ao local e constatarem as chamas, os policiaiscontaram com a ajuda de vizinhos para conter o fogo.

Após o controle do incêndio, os militares entraram na residência e encontraram três pessoas já sem vida. As circunstâncias do ocorrido levaram ao acionamento imediato da Polícia Civil e do Departamento de Polícia Técnica, responsáveis pela perícia no local.

Em nota, a Polícia Civil informou que oitivas e diligências estão em andamento para esclarecer completamente o caso e confirmar oficialmente as circunstâncias das mortes. A investigação está sob responsabilidade da Delegacia Territorial de Remanso, que apura a dinâmica do crime e a motivação do suspeito.