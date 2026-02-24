No Recife, vereador do Novo vota contra homenagem a Vini Jr por luta antirracista

247 - O vereador Eduardo Moura (Novo) votou contra uma proposta de homenagem ao jogador do Real Madrid Vini Jr durante sessão realizada na manhã desta terça-feira (24) na Câmara Municipal do Recife. A informação foi divulgada a partir do relato sobre a sessão plenária da Casa José Mariano, que analisou a matéria apresentada ao Legislativo municipal.

A proposição foi apresentada pelo vereador Luiz Eustáquio (PSB), descrito como um homem negro, e tinha como objetivo reconhecer a importância assumida por Vini Jr na luta contra o racismo, dentro e fora dos gramados. O texto ressalta que a atuação do atleta ultrapassa fronteiras e está presente em diversos ambientes, defendendo que o combate ao preconceito racial deve ser uma bandeira levantada inclusive por quem se declara antirracista.

De acordo com o relato, o que seria uma situação de rotina na Casa acabou se transformando em episódio de controvérsia. O voto contrário de Eduardo Moura foi interpretado como um gesto que não reconhece a relevância do jogador no enfrentamento ao preconceito racial, tema que mobiliza debates no Brasil e no exterior.

Ao justificar sua posição, Eduardo Moura afirmou seguir uma lógica adotada em seu mandato, declarando ser contrário a qualquer homenagem a pessoas que não tenham nascido no Recife. Apesar da manifestação contrária, a matéria foi aprovada durante a sessão plenária. Ainda assim, o posicionamento do parlamentar gerou repercussão por ocorrer no contexto de uma proposta voltada ao reconhecimento da luta contra o racismo.