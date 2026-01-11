Novo PAC destina R$ 60 milhões à contenção de encostas em Salvador

247 - Salvador terá um novo conjunto de intervenções estruturais voltadas à contenção de encostas e à redução de riscos em áreas vulneráveis. Neste domingo (11), governos federal e estadual autorizaram o início de nove obras na capital baiana, com foco na prevenção de deslizamentos, melhoria da infraestrutura urbana e aumento da segurança para moradores de regiões historicamente afetadas por problemas geotécnicos.

As intervenções fazem parte do programa Novo PAC, iniciativa do governo federal que prioriza obras de médio e grande porte em cidades, além de ações preventivas em áreas de risco. Para Salvador, foram destinados R$ 28,7 milhões especificamente para contenção de encostas, além da liberação de mais R$ 33 milhões para projetos de urbanização integrada.

As obras preveem soluções técnicas de estabilização e drenagem, com diretrizes voltadas à sustentabilidade ambiental e à mitigação de riscos. O objetivo é reduzir a possibilidade de deslizamentos, melhorar as condições de moradia e qualificar o espaço urbano em comunidades localizadas em áreas de maior vulnerabilidade. Os investimentos contemplam os bairros de Plataforma, Pernambués, Federação, Ondina, Alto do Cabrito, Campinas de Pirajá, Mata Escura, Cajazeiras e São Marcos.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, explicou que os recursos estão inseridos no Novo PAC, dentro do eixo Periferia Viva, coordenado pelo Ministério das Cidades. Segundo ele, o pacote de ações vai além da contenção de encostas. “Esse é um investimento para fazer encosta, macro-drenagem, pavimentação e urbanização com equipamentos, além da pavimentação das ruas que não estão pavimentadas ou que vão sofrer obras e também relocação eventualmente de casas que estejam em risco”, afirmou.

Rui Costa também destacou a dimensão dos investimentos já realizados e em andamento na capital baiana. “Já está investido para contenções de encostas, aqui na capital baiana, quase R$ 1 bilhão do governo do estado. E temos mais investimentos, estamos falando de mais de R$ 1 bilhão em macro-drenagem pelo governo federal. Porque, com toda essa topografia de vales e morros, quem mora em cima corre riscos de deslizamentos e quem mora embaixo corre riscos de enchentes. Então, o investimento aqui é monumental. Se a gente somar todo investimento em mobilidade, em saúde, em proteção de encostas, em urbanização, Salvador tem a cara que tem hoje graças a esses investimentos”, detalhou o ministro.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, reforçou o impacto social das obras autorizadas, ressaltando o papel das intervenções na proteção da população que vive em áreas de risco. “São nove grandes encostas beneficiadas, em bairros importantes e bairros mais populares, o que faz parte da nossa ação cuidadosa pela vidas dos soteropolitanos”, declarou.

Em âmbito nacional, o Novo PAC tem ampliado os investimentos em prevenção de desastres. Somente nas seleções de 2024 e 2025, foram assinados 183 contratos para obras de contenção de encostas em 147 municípios brasileiros, totalizando R$ 2,77 bilhões em recursos destinados a esse tipo de intervenção.