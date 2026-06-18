Operação Compliance Zero atinge instituto de Flávia Arruda

247 - O Instituto Terra Firme, presidido por Flávia Arruda, ex-ministra-chefe da Secretaria de Governo de Jair Bolsonaro (PL), entrou na mira da 9ª fase da Operação Compliance Zero, investigação que apura a participação de agentes públicos em supostas irregularidades envolvendo o Banco Master, informa Miriam Leitão, no jornal O Globo. A entidade, sem fins lucrativos, tem atuação declarada em projetos sociais e ambientais e afirma ter como objetivo combater a pobreza e as desigualdades sociais.

A inclusão do Instituto Terra Firme entre os alvos da nova fase da operação amplia o foco das apurações sobre o caso Banco Master. Flávia Arruda é casada com o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro, que também é citado como alvo da Operação Compliance Zero.

A investigação mira possíveis irregularidades associadas ao Banco Master e à atuação de agentes públicos.

Flávia Arruda ganhou projeção nacional ao comandar a Secretaria de Governo durante a gestão Bolsonaro. Antes disso, sua trajetória política esteve ligada ao Distrito Federal, onde foi introduzida na vida pública por seu ex-marido, José Roberto Arruda, ex-governador do DF.