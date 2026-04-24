Operação da PF apreende cerca de 2 toneladas de maconha no Nordeste

247 - A Polícia Federal (PF) realizou nesta sexta-feira (24) a apreensão de aproximadamente 2 toneladas de maconha durante a Operação Carcará – Fase XIII, em ação no Nordeste do país. A droga foi localizada na região de divisa entre os estados de Alagoas e Bahia, nas proximidades de Delmiro Gouveia, em mais uma etapa das operações voltadas ao combate de tráfico de entorpecentes.

A ação faz parte de um conjunto de medidas contínuas de identificação e erradicação de plantios ilícitos na região do sertão nordestino, área frequentemente monitorada pelas forças de segurança devido à presença de cultivos ilegais.

Operação Carcará

A Operação Carcará – Fase XIII integra uma estratégia institucional de combate à produção e ao tráfico de drogas em âmbito nacional. O foco das ações, segundo a PF, é reduzir a oferta de entorpecentes e enfraquecer estruturas criminosas ligadas ao tráfico.

As equipes seguem atuando de forma contínua na região, com operações voltadas à localização, destruição de plantios ilícitos e repressão a organizações envolvidas na cadeia do tráfico.