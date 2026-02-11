PMs são presos em operação da PF contra tráfico de drogas

247 - A Polícia Federal (PF) prendeu dois policiais militares em São Luís, no Maranhão, durante uma nova etapa da Operação Rota Marítima, realizada na terça-feira (10) e na quarta-feira (11). A ofensiva investiga um esquema ligado ao tráfico internacional de drogas, com suspeita de envolvimento de agentes públicos.

Segundo informações divulgadas pela própria PF, os policiais militares são suspeitos de utilizar o cargo e a estrutura do Estado para beneficiar uma organização criminosa envolvida no envio de entorpecentes ao exterior.

Além das duas prisões efetuadas em São Luís, a PF também cumpriu outros dois mandados de prisão preventiva contra investigados apontados como integrantes do grupo criminoso. A operação incluiu ainda o cumprimento de um mandado de busca e apreensão, todos expedidos pela Justiça Federal no Maranhão.

Durante as diligências, os agentes apreenderam simulacros de armas de fogo e recolheram as armas funcionais dos policiais militares presos. Todo o material passará agora pelos procedimentos legais previstos, segundo informou a corporação.

As investigações conduzidas pela PF indicam que a organização criminosa possuía estrutura articulada e divisão clara de tarefas. O grupo atuaria em diferentes etapas do esquema, desde a recepção e ocultação das drogas até o transporte e envio para outros países.

De acordo com a PF, a atuação do grupo se concentrava principalmente em rotas marítimas, consideradas estratégicas para o tráfico internacional. Os investigados teriam participação direta na logística de movimentação de grandes carregamentos de entorpecentes com destino ao exterior.

A Operação Rota Marítima segue em andamento e busca identificar outros envolvidos, além de aprofundar o mapeamento da estrutura criminosa e das conexões utilizadas para viabilizar o tráfico internacional a partir do Maranhão.