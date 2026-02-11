PF vai investigar homem que jogou mala com R$ 429 mil pela janela durante Operação Barco de Papel em SC

247 - Um homem arremessou uma mala com dinheiro pela janela do 30º andar de um prédio em Balneário Camboriú, no Litoral Norte de Santa Catarina, durante a chegada de agentes da Polícia Federal (PF) para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão nesta quarta-feira (11). A quantia, segundo a corporação, somava R$ 429 mil e ficou espalhada no chão após a queda.

De acordo com o G1, o homem não era alvo inicial da Polícia Federal, mas passou a ser investigado após o episódio registrado durante a terceira fase da Operação Barco de Papel, que apura suspeitas de crimes contra o sistema financeiro nacional envolvendo recursos do Rioprevidência e transações ligadas ao Banco Master.

Mala com dinheiro é lançada de prédio durante ação da PF

Segundo a PF, os agentes recolheram R$ 429 mil espalhados no chão após a mala ser arremessada do edifício. O caso ocorreu no momento em que policiais federais cumpriam ordem judicial de busca e apreensão no imóvel. Além do dinheiro, a corporação informou que também foram apreendidos dois veículos de luxo e dois aparelhos celulares.

Homem não era alvo inicial e passou a ser investigado

Segundo a reportagem, a TV Globo apurou que o homem que jogou a mala pela janela não fazia parte da lista inicial de investigados. Após o episódio, no entanto, ele passou a integrar as apurações conduzidas pela Polícia Federal.

Nesta etapa da operação, os agentes cumpriram dois mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados nas cidades de Balneário Camboriú e Itapema. Os nomes dos alvos não foram divulgados.

Operação Barco de Papel apura suspeitas envolvendo Rioprevidência

A terceira fase da Operação Barco de Papel investiga crimes contra o sistema financeiro nacional ligados à gestão de recursos do Rioprevidência, fundo de previdência do Estado do Rio de Janeiro.

As ordens judiciais foram expedidas pela 6ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, a medida foi tomada com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas.

Banco Master e investimento de R$ 970 milhões estão no centro da apuração

A Operação Barco de Papel apura supostas irregularidades na aquisição de letras financeiras emitidas pelo Banco Master, instituição que foi recentemente liquidada pelo Banco Central.

De acordo com as investigações, entre novembro de 2023 e julho de 2024, o Rioprevidência teria investido cerca de R$ 970 milhões no banco. A Polícia Federal informou que as apurações continuam para identificar responsabilidades e verificar a eventual prática de crimes contra o sistema financeiro nacional.