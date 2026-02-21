Raquel Lyra agradece parceria com Lula e destaca investimentos federais em Pernambuco: "tenho gratidão"

247 - A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), afirmou que o estado voltou a receber investimentos federais e destacou a relação institucional com o presidente Lula. “Desde o primeiro momento em que me encontrou, (Lula) disse que não faltaria a Pernambuco. Eu tenho uma gratidão pelo presidente Lula”, disse a governadora em entrevista à Rádio Jornal, de acordo com o Diario de Pernambuco.

Nova fase na relação com o governo federal

Segundo a governadora, Pernambuco atravessou um período de dificuldades no relacionamento com o Palácio do Planalto. “Pernambuco passou dez anos brigado com três presidentes da República (Dilma, Temer e Bolsonaro), enquanto outros estados recebiam investimentos. A diferença agora é que os investimentos estão acontecendo”, declarou. A chefe do Executivo estadual afirmou que o momento atual representa uma mudança de rumo na condução administrativa e fiscal do estado.

Críticas à gestão anterior e resultados econômicos

Ao projetar o futuro de Pernambuco, Raquel também fez críticas às administrações passadas. “Que a gente não veja as oportunidades passarem, como Pernambuco viu nos últimos anos. Mas a gente conseguiu virar a página, conseguimos tirar Pernambuco do buraco nas contas públicas, com investimentos sólidos, resgatando a credibilidade do estado para os empreendedores, os que já têm negócios aqui”, afirmou.

Ela também destacou indicadores de emprego. “Eu não quero ser sócia do empreendimento, eu quero ser sócia do sucesso. E por isso que a gente bateu recorde de carteira assinada em 3 anos, em comparação aos 12 que foram do governo passado”, disse.

Articulação para 2026

Questionada sobre a formação da chapa para as eleições de 2026, Raquel Lyra evitou antecipar definições e afirmou que as conversas devem avançar até julho ou agosto. Ela mencionou a vice-governadora, Priscila Krause (PSD), mas não confirmou a manutenção da composição.

“Priscila é minha parceira de governo, é uma pessoa que eu conheci na política; nos encontramos em valores, valores na política e valores na vida, ela e tantos outros que estão com a gente. Ainda temos tempo até agosto para firmar a chapa. Eu vou cuidar do governo, e os partidos vão conversar para que a gente possa fazer a melhor entrega possível para o povo de Pernambuco”, declarou.