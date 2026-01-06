Turista paulista é morto a tiros dentro de restaurante em Porto de Galinhas

247 - Um turista de São Paulo foi assassinado a tiros dentro de um restaurante localizado na orla de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, no Grande Recife. O crime aconteceu na noite de domingo (4), enquanto a vítima jantava acompanhada no estabelecimento conhecido como Caldinho do Nenen, um dos pontos frequentados por moradores e visitantes da região.

A vítima foi identificada como Rafael Ventura Martins, de 32 anos. Segundo relatos de testemunhas, ele foi atingido por dois disparos de arma de fogo, sendo um deles no rosto, e morreu ainda no local. O caso foi divulgado pelo portal g1. Imagens gravadas por clientes e que circulam nas redes sociais mostram o momento de tensão após os tiros. Nos vídeos, Rafael aparece caído no chão, ensanguentado, próximo a uma mesa. Uma mulher, com as roupas manchadas de sangue, permanece ao lado da vítima enquanto um homem tenta realizar massagem cardíaca, na tentativa de reanimá-lo.

De acordo com informações publicadas nas redes sociais, o crime teria ocorrido após uma confusão motivada por ciúmes. Essa versão, no entanto, não foi confirmada oficialmente. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou apenas que instaurou inquérito para apurar um homicídio consumado. O objetivo, segundo a corporação, é “esclarecer os fatos e identificar o responsável pelo crime”.

A Polícia Civil também não divulgou se outras pessoas ficaram feridas nem quantos suspeitos podem estar envolvidos na ocorrência. A investigação segue em andamento, e testemunhas deverão ser ouvidas nos próximos dias.

O restaurante Caldinho do Nenen, onde ocorreu o homicídio, possui mesas dispostas na varanda à beira-mar, justamente no local onde os disparos aconteceram. Em comunicado publicado nas redes sociais, o estabelecimento afirmou que “ocorreu um episódio de violência envolvendo clientes” e lamentou “profundamente o ocorrido”.

Segundo testemunhas, uma discussão teria começado entre Rafael e outro casal no restaurante Caldinho do Nenen. Durante a confusão, uma terceira pessoa, que não participava da briga, teria atirado contra o turista e fugido. O atirador ainda não foi identificado.

Na nota, o restaurante também manifestou “solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos” e destacou que “desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos”. O texto ainda reforça o “compromisso com a segurança, o respeito à vida e o bem-estar de todos”.

O homicídio causou comoção entre moradores, comerciantes e turistas que estavam em Porto de Galinhas no momento do crime, uma das praias mais visitadas de Pernambuco. As autoridades seguem com diligências para esclarecer as circunstâncias do assassinato e responsabilizar o autor dos disparos.