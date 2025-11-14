Vídeos revelam viagens de aliado de Ciro Nogueira com investigados do PCC

247 - Vídeos analisados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí revelam que Victor Linhares, ex-assessor e aliado próximo do senador Ciro Nogueira (PP-PI), viajou ao exterior ao lado de empresários investigados por suposta conexão com a facção PCC no mercado de combustíveis.

De acordo com a Folha de S. Paulo, o material indica a relação de Linhares com Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa, antigos proprietários da rede de postos HD e apontados pela Polícia Civil como parte central do esquema investigado pela operação Carbono Oculto 86. A ação mira suspeitas de lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e adulteração de combustíveis no estado. Ambos, junto com suas esposas, negaram qualquer irregularidade em depoimento.

Nos vídeos, registrados em fevereiro de 2023 e julho de 2024, o grupo aparece em clima descontraído: em um deles, dentro de um jato particular; em outro, caminham por uma rua na Itália. Embora presente nas gravações, Linhares não está listado como investigado. Procurado pela Folha para comentar o caso, o senador Ciro Nogueira não se manifestou.

Um dos pontos que acenderam o alerta das autoridades foi a transferência de R$ 230 mil feita por Haran Sampaio a Linhares, conforme revelou o ICL Notícias. A transação teria ocorrido por meio de uma conta aberta pelo ex-assessor no BK Bank, uma fintech que se tornou alvo central da investigação em São Paulo. Segundo a SSP-PI, o grupo suspeito utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e plataformas financeiras para movimentar o dinheiro. O esquema pode ter alcançado a cifra de R$ 5 bilhões.

A exoneração de Linhares do cargo de secretário municipal de Articulação Institucional de Teresina, dois dias antes da deflagração da operação, aumentou as suspeitas de possível vazamento de informações. O comportamento dos empresários investigados também chamou a atenção: Haran deixou o estado rumo a São Paulo e Danillo seguiu para Brasília na véspera da ofensiva policial, sendo ambos abordados em aeroportos. Nas residências do grupo, agentes encontraram caixas vazias de relógios de luxo, levantando a hipótese de retirada apressada dos itens.

A trajetória de Linhares no entorno político de Ciro Nogueira inclui passagens pelo gabinete do senador entre 2018 e 2019 e pela liderança do PP no Senado, em 2020. O parlamentar é padrinho de uma das filhas do ex-assessor. Reportagem da revista Piauí, publicada em julho, apontou ainda que linhares recebeu R$ 625 mil do empresário de apostas online Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, amigo do senador. No mesmo período, Linhares repassou R$ 35 mil à conta de Nogueira. O senador explicou à revista que o montante seria referente ao reembolso de uma reserva de hotel na Itália, enquanto os R$ 625 mil corresponderiam ao pagamento por um relógio de luxo negociado entre o empresário e o ex-assessor.

O senador também viajou à Europa, em maio, no jato de Fernandin OIG, que é alvo da CPI das Bets — comissão da qual Ciro Nogueira era membro suplente.