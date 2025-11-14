Vídeos revelam viagens de aliado de Ciro Nogueira com investigados do PCC
Imagens obtidas pela segurança do Piauí mostram aliado do senador em deslocamentos internacionais com suspeitos de esquema bilionário
247 - Vídeos analisados pela Secretaria de Segurança Pública do Piauí revelam que Victor Linhares, ex-assessor e aliado próximo do senador Ciro Nogueira (PP-PI), viajou ao exterior ao lado de empresários investigados por suposta conexão com a facção PCC no mercado de combustíveis.
De acordo com a Folha de S. Paulo, o material indica a relação de Linhares com Haran Santhiago Girão Sampaio e Danillo Coelho de Sousa, antigos proprietários da rede de postos HD e apontados pela Polícia Civil como parte central do esquema investigado pela operação Carbono Oculto 86. A ação mira suspeitas de lavagem de dinheiro, fraudes fiscais e adulteração de combustíveis no estado. Ambos, junto com suas esposas, negaram qualquer irregularidade em depoimento.
Nos vídeos, registrados em fevereiro de 2023 e julho de 2024, o grupo aparece em clima descontraído: em um deles, dentro de um jato particular; em outro, caminham por uma rua na Itália. Embora presente nas gravações, Linhares não está listado como investigado. Procurado pela Folha para comentar o caso, o senador Ciro Nogueira não se manifestou.
Um dos pontos que acenderam o alerta das autoridades foi a transferência de R$ 230 mil feita por Haran Sampaio a Linhares, conforme revelou o ICL Notícias. A transação teria ocorrido por meio de uma conta aberta pelo ex-assessor no BK Bank, uma fintech que se tornou alvo central da investigação em São Paulo. Segundo a SSP-PI, o grupo suspeito utilizava empresas de fachada, fundos de investimento e plataformas financeiras para movimentar o dinheiro. O esquema pode ter alcançado a cifra de R$ 5 bilhões.
A exoneração de Linhares do cargo de secretário municipal de Articulação Institucional de Teresina, dois dias antes da deflagração da operação, aumentou as suspeitas de possível vazamento de informações. O comportamento dos empresários investigados também chamou a atenção: Haran deixou o estado rumo a São Paulo e Danillo seguiu para Brasília na véspera da ofensiva policial, sendo ambos abordados em aeroportos. Nas residências do grupo, agentes encontraram caixas vazias de relógios de luxo, levantando a hipótese de retirada apressada dos itens.
A trajetória de Linhares no entorno político de Ciro Nogueira inclui passagens pelo gabinete do senador entre 2018 e 2019 e pela liderança do PP no Senado, em 2020. O parlamentar é padrinho de uma das filhas do ex-assessor. Reportagem da revista Piauí, publicada em julho, apontou ainda que linhares recebeu R$ 625 mil do empresário de apostas online Fernando Oliveira Lima, conhecido como Fernandin OIG, amigo do senador. No mesmo período, Linhares repassou R$ 35 mil à conta de Nogueira. O senador explicou à revista que o montante seria referente ao reembolso de uma reserva de hotel na Itália, enquanto os R$ 625 mil corresponderiam ao pagamento por um relógio de luxo negociado entre o empresário e o ex-assessor.
O senador também viajou à Europa, em maio, no jato de Fernandin OIG, que é alvo da CPI das Bets — comissão da qual Ciro Nogueira era membro suplente.