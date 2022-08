À espera de gesto do PSB, PT adia decisão sobre manutenção do apoio a Freixo

A tendência é que o partido siga junto com Freixo, apesar do rompimento do acordo pelo PSB sobre o nome que disputará o Senado edit

247 - A Executiva Nacional do PT se reuniu na manhã desta quinta-feira (4) para debater o impasse que se instalou no cenário eleitoral fluminense. A legenda acusa o PSB de romper o acordo que previa ao PSB indicar Freixo como candidato ao governo do Rio de Janeiro e ao PT indicar André Ceciliano ao Senado. À revelia, Alessandro Molon (PSB) lançou-se candidato a senador e gerou revolta entre petistas.

>>> Em áudio, Benedita da Silva critica PSB por não cumprir acordo no Rio: “estou muito indignada”

Por sugestão do deputado federal José Guimarães (PT-CE) e esperando um gesto do PSB, a Executiva Nacional petista voltará a conversar nesta sexta-feira (5), prazo final das convenções partidárias, sobre a manutenção, ou não, do apoio a Freixo.

De acordo com participantes da reunião ouvidos pela Folha de S. Paulo, "havia sinais de maioria favorável à manutenção do apoio".

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS) é uma das que defendem seguir a aliança com Freixo. Para ela, inclusive, assim como para alguns colegas, o assunto poderia ser dado por encerrado já nesta quinta-feira.

