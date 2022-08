"Molon quer colocar seu projeto pessoal acima do projeto coletivo da esquerda no Rio", diz André Constantine

Apoie o 247

247 - Militante e membro do PT do Rio de Janeiro, André Constantine, em participação na TV 247 nesta quinta-feira (4), fez duras críticas ao deputado federal Alessandro Molon (PSB), acusado de romper um acordo entre o PSB e o PT mantendo sua candidatura ao Senado Federal.

>>> Em áudio, Benedita da Silva critica PSB por não cumprir acordo no Rio: “estou muito indignada”

Constantine explicou a costura do acordo entre PT e PSB, que previa a candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do Rio e de André Ceciliano (PT) ao Senado. "Existia um acordo entre a [Executiva] Nacional do Partido dos Trabalhadores e a [Executiva] Nacional do PSB. Que acordo era esse? Nós, do Partido dos Trabalhadores aqui do estado do Rio de Janeiro, apoiaríamos a candidatura do Marcelo Freixo ao governo do estado e o PSB iria apoiar o candidato que o diretório estadual do Partido dos Trabalhadores escolhesse para disputar o Senado. Foi realizada uma votação democrática no diretório estadual do Partido dos Trabalhadores, do qual eu faço parte, e foi escolhido o nome do André Ceciliano".

Para o militante, Molon está colocando um "projeto pessoal" acima de um "projeto coletivo". O PSB, que perdeu ao menos temporariamente o apoio do PT a Freixo, decidiu que não repassará recursos para a campanha eleitoral de Molon.

"Por causa de um capricho do Molon, que repito, é um carreirista, um personalista e um oportunista, uma pessoa que tem um projeto político de poder pessoal e quer colocar nesse momento seu projeto político de poder pessoal acima do projeto político de poder coletivo que nós estávamos construindo aqui no Rio de Janeiro dentro de uma possibilidade de uma unidade em torno do nome do Marcelo Freixo e do André Ceciliano", declarou Constantine.

