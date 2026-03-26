Ação conjunta da PF e PMERJ apreende mais de 110 kg de entorpecentes em Cabo Frio

247 - A Polícia Federal (PF) apreendeu mais de 110 kg de entorpecentes na noite de quarta-feira (25), durante uma ação conjunta com o 25º BPM da Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ), no município de Cabo Frio. A abordagem ocorreu na RJ-102, em um trevo próximo ao aeroporto da cidade. Durante a fiscalização, os agentes localizaram grande quantidade de drogas no porta-malas de um veículo, além de uma arma de fogo no porta-luvas. A condutora foi presa em flagrante no local.

De acordo com informações iniciais, a carga teria saído do Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e seria levada para Cabo Frio. O material seria distribuído em comunidades da Região dos Lagos. Ao todo, foram apreendidos 40,8 kg de cocaína, 65,6 kg de maconha, 3,65 kg de crack e 0,4 kg de metanfetamina, conhecida como ice. Também foram recolhidos um revólver calibre .38 e 13 munições.

Após a apreensão, a mulher foi encaminhada à unidade da PF em Cabo Frio, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante. Após os procedimentos, a suspeita foi levada ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ela responderá por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo