Ação na Baixada Fluminense contra facção prende vereador em flagrante
Marquinho Aquino (Republicanos) foi encontrado com arma sem registro na casa do irmão, que era alvo de mandado de prisão da Operação Contenção
Cristina Índio do Brasil, repórter da Agência Brasil - Policiais civis e militares deflagraram, nesta sexta-feira (14), mais uma etapa da Operação Contenção, contra a facção criminosa Comando Vermelho. Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Civil, havia oito presos até o fim desta manhã, e todos foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacarezinho, zona norte da cidade. Também foram divulgadas as apreensões de duas pistolas e carga de drogas.
Entre os presos está o vereador Marcos Henrique Matos de Aquino (Republicanos), que, conforme informações preliminares, não era alvo de mandado de prisão. O vereador foi levado, em flagrante, pelos agentes que encontraram no carro dele uma arma sem registro no Sistema Nacional de Armas e caixas de diversos medicamentos.
Aquino, como é chamado, tinha ido à casa do irmão, o empresário Luiz Paulo Matos de Aquino, para saber da ação policial. Imagens de emissoras de TV mostram o carro carregado com medicamentos e com placas oficiais da Câmara Municipal de Vereadores de São João de Meriti.
A biografia do vereador publicada no site do poder legislativo da cidade da Baixada Fluminense ressalta o recorde de votos recebidos por ele na última eleição como "o maior da história da cidade". O sistema do Tribunal Superior Eleitoral informa que Aquino foi o vereador mais votado em 2024, com 7.975 votos.
Operação na Baixada
Nesta etapa da Operação Contenção, agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP), da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operação Policiais Especiais (Bope), com apoio de outras unidades, fazem diligências em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nas localidades da Bacia do Éden, Castelinho e regiões próximas.
De acordo com a Secretaria de Estado de Polícia Civil, a operação montada para o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão resulta da investigação policial da DRE-CAP realizada durante 11 meses.
Segundo a nota da secretaria, entre os alvos das medidas cautelares, estava o irmão do vereador, além de pessoas próximas, “todas investigadas por possível envolvimento com o núcleo da facção que atua na região”.
“Além do cumprimento das medidas cautelares, a ação busca conter o avanço territorial da organização criminosa, prender integrantes já identificados, arrecadar novas provas, identificar patrimônios ilícitos para posterior bloqueio judicial, bem como apreender drogas, armamentos e remover barricadas e obstáculos que restringem o direito de ir e vir da população local”, completou a nota.
Em nota divulgada pela equipe do vereador, sua defesa contesta que a prisão tenha fundamento jurídico e acusam a ação de caráter arbitrário.
"A tentativa de vinculá-lo a condutas criminosas constitui perseguição política, motivada por seu trabalho firme, combativo e transparente em defesa dos interesses da população de São João de Meriti. Confiamos no restabelecimento da verdade e na pronta reparação dessa injustiça", afirma a defesa.
O texto acrescenta que a defesa adotará todas as medidas legais cabíveis para garantir a imediata libertação do vereador e a preservação de sua honra e integridade.
Em manifestação divulgada na tarde desta sexta-feira, a Câmara Muncipal de São João de Meriti disse "confiar na inocência do parlamentar até que todas as apurações sejam concluídas".
"Salientamos que qualquer fato relacionado a agentes públicos deve ser analisado com cautela e dentro do devido processo, preservando o princípio da presunção de inocência".
A Câmara também afirma que a utilização da placa oficial "preenche os requisitos legais e segue normas internas, conforme a legislação vigente".