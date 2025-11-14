Polícia do RJ amplia ofensiva contra o Comando Vermelho em nova fase da Operação Contenção

247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) uma nova ação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com foco em integrantes do Comando Vermelho. A mobilização aprofunda o esforço das forças de segurança para desarticular estruturas do grupo criminoso na região.

De acordo com a Folha de S.Paulo, trata-se de mais um desdobramento da Operação Contenção, deflagrada em 28 de outubro e considerada a mais letal da história do país, com 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.

A etapa desta sexta-feira envolve equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os agentes cumprem mandados de prisão temporária, além de ordens de busca e apreensão expedidas pela Justiça.

Segundo a corporação, a ofensiva é resultado de uma investigação que se estendeu por onze meses e que, segundo os policiais, permitiu mapear movimentações e a atuação de suspeitos ligados ao Comando Vermelho na Baixada Fluminense.