TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Polícia do RJ amplia ofensiva contra o Comando Vermelho em nova fase da Operação Contenção

      Nova etapa da ação na Baixada Fluminense mira suspeitos ligados ao CV e reforça desdobramentos da operação mais letal do país

      Um homem é detido por agentes da polícia durante uma operação policial contra o tráfico de droga na favela da Penha, no Rio de Janeiro 28 de outubro de 2025 (Foto: Aline Massuca/Reuters)

      247 - A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou na manhã desta sexta-feira (14) uma nova ação em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, com foco em integrantes do Comando Vermelho. A mobilização aprofunda o esforço das forças de segurança para desarticular estruturas do grupo criminoso na região.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      De acordo com a Folha de S.Paulo, trata-se de mais um desdobramento da Operação Contenção, deflagrada em 28 de outubro e considerada a mais letal da história do país, com 121 mortos nos complexos da Penha e do Alemão.

      A etapa desta sexta-feira envolve equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). Os agentes cumprem mandados de prisão temporária, além de ordens de busca e apreensão expedidas pela Justiça.

      Segundo a corporação, a ofensiva é resultado de uma investigação que se estendeu por onze meses e que, segundo os policiais, permitiu mapear movimentações e a atuação de suspeitos ligados ao Comando Vermelho na Baixada Fluminense.

      Artigos Relacionados

      Tags