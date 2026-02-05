Aécio ataca Gilberto Kassab e critica migração de tucanos para o PSD

247 - O presidente nacional do PSDB, deputado federal Aécio Neves (MG), reagiu com indignação à saída de parlamentares tucanos para o PSD, partido comandado por Gilberto Kassab. A entrevista foi concedida à coluna Painel, da Folha de S.Paulo, e publicada nesta quinta-feira (5).

Em tom ácido, o deputado comparou o dirigente do PSD a práticas predatórias do mercado financeiro. “O Kassab funciona na política como aqueles fundos abutres na economia. Ataca os ativos da empresa para depois comprar na baixa”, afirmou Aécio, ao comentar o avanço do PSD sobre parlamentares que deixam o PSDB.

O presidente tucano também atacou a postura do partido adversário em relação aos governos. Segundo ele, a legenda não exerce papel oposicionista. Aécio declarou que o PSD, “ao longo de sua curta história, não deu um dia de serviço na oposição a nenhum governo, nem federal, nem estadual”.

Ao reforçar a tentativa de preservar a identidade do PSDB, Aécio afirmou que Kassab precisa compreender que o partido não pretende se submeter a negociações políticas desse tipo. “É preciso que ele [Kassab] saiba que o PSDB não está à venda. E diferentemente do seu partido [PSD}, que tem inclusive quadros que eu respeito, o PSDB se prepara para apresentar um projeto para o Brasil”, declarou.

Na sequência, o deputado reforçou o contraste entre as duas legendas, destacando que, na sua avaliação, o PSD atua de forma pragmática e sem compromisso programático. “Somos diferentes do PSD, para quem qualquer governo serve, desde que garanta cargos e oportunidades”, afirmou.

As declarações ocorrem em um momento de disputas internas e rearranjos partidários no campo do centro político, com o PSDB enfrentando dificuldades para manter sua bancada e preservar protagonismo nacional, enquanto o PSD amplia sua presença no Congresso e consolida alianças com diferentes governos e forças políticas.