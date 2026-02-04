Kassab articula filiação da bancada do PSDB na Alesp ao seu partido

247 - O presidente nacional do Partido Social Democrático (PSD), Gilberto Kassab, convidou a bancada do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) para um encontro em sua residência, na capital paulista, marcado para esta quinta-feira (5). O objetivo é apresentar a possibilidade de filiação ao PSD durante a janela partidária prevista para março. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Dos oito deputados estaduais do PSDB, seis já sinalizaram que pretendem deixar a legenda: Maria Lúcia Amary, Mauro Bragato, Bruna Furlan, Carla Morando, Analice Fernandes e o líder da bancada, Rogério Nogueira. Os deputados Barros Munhoz e Carlão Pignatari ainda não definiram o futuro partidário, mas também não descartam a desfiliação. Ao menos seis parlamentares devem participar da reunião com Kassab ou enviar representantes ao encontro.

Êxodo tucano

A maior parte dos tucanos que planejam deixar o partido avalia o PSD como principal destino, embora haja conversas com outras siglas. Carla Morando, por exemplo, é apontada como possível filiada ao MDB, legenda considerada provável também para o secretário de Segurança Urbana da capital paulista, Orlando Morando, seu marido.

Carlão Pignatari afirmou que ainda não tomou uma decisão sobre sua permanência no PSDB. "Essa decisão eu ainda devo tomar até o final do mês. Preciso saber se o PSDB vai ter chapa para continuar ou não", declarou.

Tentativa de reconstrução do partido

O presidente estadual do PSDB em São Paulo, Paulinho Serra, trabalha para manter pelo menos cinco deputados na legenda até o fim do ano. Segundo ele, o partido aposta na entrada de novos parlamentares durante a janela partidária.

"O PSDB está em um processo de reconstrução para recuperar o seu protagonismo. Devemos receber três deputados durante a janela, além de duas vagas remanescentes [das oito]. O Barros Munhoz e o Carlão já manifestaram intenção de continuar", afirmou Serra. Ele disse ainda que uma das filiações previstas é a de Ana Carolina Serra, atualmente no Cidadania.