Kassab diz avaliar sair do governo de SP e que "seria privilégio" ser vice de Tarcísio

247 - O secretário de Governo de São Paulo e presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou que pode deixar a gestão estadual, mas destacou que ainda não há uma definição sobre o tema. Segundo o G1, Kassab disse que qualquer decisão dependerá de uma conversa direta com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), com quem diz manter alinhamento político e institucional

Decisão depende de conversa com Tarcísio

Ao comentar a possibilidade de deixar o governo paulista, Kassab afirmou que o tema ainda será tratado com o governador. “Acho que sim [deixarei o governo]. Mas isso é uma conversa que vou ter com o governador Tarcísio. Posso deixar ou não deixar. Não tenho projeto pessoal, estou muito integrado ao governador Tarcísio e na hora certa nós vamos ver onde eu posso atuar melhor”, declarou.

Ele explicou que o comando nacional do PSD exige dedicação intensa e pode se tornar incompatível com o cargo no Executivo estadual durante o período eleitoral. “Tem essa questão partidária que me consome muito tempo. Eu tenho conseguido compatibilizar, mas vamos ver se nas eleições eu consigo [continuar] a compatibilizar. Posso até sair, mas posso ficar. Não tem nenhum problema”, completou.

Vice em 2026 é vista como possibilidade, não objetivo

Questionado sobre a hipótese de integrar a chapa de reeleição de Tarcísio de Freitas como vice-governador em 2026, Kassab afirmou que receber um convite seria motivo de satisfação, mas negou qualquer obsessão por cargos.

“Seria um privilégio grande” ser vice do governador, afirmou. Em seguida, ele ressaltou que a definição da chapa caberá a Tarcísio. “A vice, como eu disse agora há pouco, assim como os candidatos ao Senado, ele [Tarcísio] é quem vai coordenar. Evidente que o partido vai participar da chapa majoritária, mas sob o comando dele. Ele terá a liberdade de fazer essa escolha, como líder da coligação. Vamos aguardar o encaminhamento, mas seria um privilégio grande [ser o vice]”, avaliou.

Kassab reforçou que não trata a possibilidade como um objetivo pessoal. “Na vida pública, aqueles que não são obstinados por nenhum cargo, como no meu caso, eu falar que não teria alegria com esse privilégio, é claro que eu teria. Mas não é nenhuma obstinação ou fonte de desejo”, disse.

Trajetória política e liderança no PSD

Formado em engenharia civil e economia, Kassab ganhou projeção nacional ao assumir a Prefeitura de São Paulo em 2006, após a saída de José Serra para disputar a Presidência da República. Ele permaneceu no cargo até 2013 e, posteriormente, fundou o PSD, partido que hoje concentra o maior número de prefeitos no estado de São Paulo e no país.

Nos bastidores da política paulista, aliados avaliam que Kassab sempre demonstrou interesse em governar o estado. A eventual composição como vice em uma chapa de reeleição de Tarcísio é vista como uma possibilidade dentro desse contexto, especialmente diante das projeções eleitorais futuras.

Cenário eleitoral e movimentações na direita

Enquanto Kassab avalia seu futuro no governo estadual, Tarcísio de Freitas tem reiterado publicamente que sua prioridade é a reeleição ao Palácio dos Bandeirantes. O governador também confirmou apoio à candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República e afirmou que não há dúvidas quanto a essa posição.

O cenário da direita segue em movimentação, com a filiação do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, ao PSD, além dos governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ratinho Junior, do Paraná, que já manifestaram interesse em uma candidatura presidencial. Segundo Tarcísio, o tema foi discutido em conversas recentes, e a avaliação é de que essas articulações fortalecem o campo político conservador para os próximos pleitos.