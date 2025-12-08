Alerj decide revogar prisão de Rodrigo Bacellar

247 - O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi favorecido pelo plenário nesta segunda-feira (8), com 42 votos pelo projeto que derruba sua prisão, 21 contrários e 2 abstenções.

A decisão confirma referenda a tomada mais cedo pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça). O Supremo Tribunal Federal (STF) decidirá em última instância.

Bacellar foi preso por supostamente vazar informações referentes a uma operação policial.