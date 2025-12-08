CCJ da Alerj decide revogar prisão de Rodrigo Bacellar

247 - A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou, nesta segunda-feira (8), o projeto que revoga a prisão do presidente da Casa, Rodrigo Bacellar (União Brasil). A decisão ocorre poucos dias após o parlamentar ter sido detido durante a Operação Unha e Carne, deflagrada pela Polícia Federal.

A aprovação na CCJ ocorreu por 4 votos a 3, e o tema será levado ao plenário da Alerj a partir das 15h. Dos 69 deputados, pelo menos 36 votos favoráveis são necessários para que Bacellar seja solto.

A prisão do deputado, realizada na quarta-feira (3), teve ordem expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com base na suspeita de que Bacellar teria vazado informações da Operação Zargun. A investigação levou à prisão do então deputado estadual TH Joias, acusado de vínculo criminoso com o Comando Vermelho.

Segundo Moraes, houve indícios de que Bacellar “orientou o investigado na remoção de objetos da sua residência”, o que apontaria envolvimento direto no encobrimento de ações da polícia.