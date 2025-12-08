Bacellar se negou a dar senha do celular à PF

247 - O presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar, recusou-se a fornecer a senha de seu telefone celular à Polícia Federal durante diligência realizada na superintendência do órgão. Apesar da resistência, os agentes conseguiram acessar o conteúdo do aparelho. As informações são do jornalista Octávio Guedes, do g1.

A situação provocou apreensão entre políticos do Rio de Janeiro, sobretudo pela possibilidade de que Bacellar não tenha apagado informações sensíveis antes de ser conduzido à PF. Ele teria chegado ao local desprevenido, o que chamou ainda mais atenção dos investigadores.

Outro ponto que reforçou as suspeitas foi a apreensão de um carro oficial utilizado pelo parlamentar, no qual foram encontrados R$ 90 mil em espécie. De acordo com a reportagem, Bacellar não explicou a origem do dinheiro quando questionado.