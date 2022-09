Alexandre Padilha: William Waack admitiu vitória de Lula e que Bolsonaro é um criminoso

Apoie o 247

ICL

247 - O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou no Twitter que o jornalista William Waack sugeriu, nessa segunda-feira (12), uma vitória do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante uma entrevista com o ex-presidente.

"William Waack perguntou se Lula anistiaria Bolsonaro. Tem duas coisas que gosto nessa pergunta: ver o jornalista assumindo a vitória de Lula e admitindo que Bolsonaro é um criminoso", escreveu o parlamentar no Twitter.

O jornalista perguntou se o ex-presidente anistiaria Jair Bolsonaro (PL), alvo de mais de 140 pedidos de impeachment, e acusado de estímulo a golpe, corrupção envolvendo a família e de crimes relacionados à pandemia do coronavírus.

Internautas pediram a prisão de Bolsonaro e criticaram a ideia de anistia.

Intenções de voto

A entrevista de Lula começou às oito horas da noite (20h) dessa segunda-feira (12) e teve quase uma hora de duração. Pouco depois das 21h, a pesquisa Ipec mostrou que o candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vence em primeiro turno, com 51% dos votos válidos.

Os votos do ex-presidente em residências em que ao menos um recebe auxílio do governo aumentaram cinco pontos.

No segundo turno, o petista venceria Bolsonaro por mais de 15 pontos percentuais de diferença.

William Waack perguntou se Lula anistiaria Bolsonaro. Tem duas coisas que gosto nessa pergunta: ver o jornalista assumindo a vitória de Lula e admitindo que Bolsonaro é um criminoso. — Alexandre Padilha (@padilhando) September 13, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.