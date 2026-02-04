Aliados de Flávio Bolsonaro veem exonerações na Secretaria de Segurança Pública de SP como ataque de Tarcísio

247 - A exoneração de aliados do deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, provocou uma nova tensão no governo de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Aliados do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) interpretam a decisão como um ataque direto do governador a integrantes do grupo político ligado a Jair Bolsonaro (PL), preso pela participação na trama golpista ocorrida durante as eleições de 2022. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Ao menos 14 pessoas vinculadas a Derrite foram afastadas da estrutura da Secretaria de Segurança Pública por determinação direta de Tarcísio, em decisão tomada nesta quarta-feira (4). Para pessoas próximas a Flávio Bolsonaro, a retirada de seus indicados da pasta é interpretada como um sinal de rompimento político e até de traição.

Nomeação amplia tensão

O ambiente ficou ainda mais tenso com a nomeação do coronel Henguel Ricardo Pereira para o cargo de secretário-executivo da Segurança Pública. Ele assumiu a função na segunda-feira (2) e é apontado como desafeto declarado de Derrite. Antes disso, Pereira ocupava o posto de secretário-chefe da Casa Militar.

Formalmente, o atual secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico, era considerado próximo de Derrite, tendo atuado como seu número dois na pasta. Após as exonerações, no entanto, a relação entre ambos passou a ser vista como fragilizada, de acordo com relatos de interlocutores que acompanham a movimentação.

Derrite de olho no Senado

Guilherme Derrite reassumiu recentemente o mandato de deputado federal e é apontado como possível candidato ao Senado pelo PP. No mês passado, o partido chegou a ameaçar um rompimento com o governador Tarcísio de Freitas, embora tenha havido uma reaproximação entre as partes nos últimos dias.